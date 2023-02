Auch ohne die Busse und Straßenbahnen der Leipziger Verkehrsbetriebe klappte am Mittwochabend die Anreise der 45.000 Fußballfans zum RB-Stadion fast reibungslos. Viele Besucher hatten sich vorab über den Streik informiert und reichlich Zeit eingeplant. Hier lesen Sie, wie der Massenansturm ablief.

Leipzig. Viele Fans von Manchester City hatten sich offenbar schon vor der Anreise darüber informiert, wo in Leipzig das Bier am besten schmeckt: Um 17 Uhr waren entlang der Karl-Liebknecht-Straße ihre Schlachtrufe zu hören. Sie kehrten immer wieder in Lokale, Imbisse und Spätis ein, um schon mal vorzuglühen oder sich zu stärken