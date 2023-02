Chaos im Berufsverkehr bleibt aus: Busse und Bahnen fahren trotz Streik-Ankündigung

Das Format „Zeitenwende on tour“ der Münchner Sicherheitskonferenz machte am Dienstagabend in Leipzig Station. Im Plagwitzer „Da Capo“ diskutierte ein Experten-Gremium über die aktuellen Fragen rund um den russischen Krieg in der Ukraine. Bei der spannenden Runde gab es auch viele Meldungen aus dem Publikum.