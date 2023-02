﻿Streik bei den LVB in Leipzig +++ Citytunnel ab 21 Uhr gesperrt +++ Mehr Carsharing

Die Leipziger Verkehrsbetriebe werden am Mittwoch erneut durch die Gewerkschaft Verdi bestreikt. Der Linienverkehr ist größtenteils eingestellt, der Citytunnel wird ab 21 Uhr gesperrt sein. Verfolgen Sie hier die Streik-Lage in Leipzig im LVZ-Ticker.

Leipzig. Die LVB werden seit Mittwochmorgen 3 Uhr wieder bestreikt: Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat den Leipziger Verkehrsbetrieben am Dienstag kurzfristig mitgeteilt, dass es am Folgetag erneut einen ganztägigen Streik im Unternehmen geben wird. Erst in der vergangenen Woche hatte Verdi zu weitreichenden Streiks im Öffentlichen Dienst in Leipzig aufgerufen.