LVB-Streik zwingt Leipzig zum Stillstand - Fans von ManCity in Feierlaune: Das war der Mittwoch

Ein 26-Stunden-dauernder LVB-Streik zwang die Leipziger am Mittwoch zum Umdenken. Der guten Stimmung der britischen Fußballfans, die zum Topspiel RB Leipzig vs ManCity in die Stadt gekommen waren, tat dies keinen Abbruch. Der Mittwoch im Überblick:

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

Überall wie leergefegte Bahnsteige. Schon wieder. Die Leipziger Verkehrsbetrieben werden seit Mittwochmorgen 3 Uhr erneut bestreikt: Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatte den LVB am Dienstag kurzfristig mitgeteilt, dass es am Folgetag erneut einen ganztägigen Streik im Unternehmen geben wird. Erst in der vergangenen Woche hatte Verdi zu weitreichenden Streiks im Öffentlichen Dienst in Leipzig aufgerufen. Und so fuhr auch heute wieder seit dem frühen Morgen nichts mehr auf Leipzigs Straßenbahnschienen.

Die meisten Leipzigerinnen und Leipziger fanden aber Auswege gegen den erzwungenen Stillstand: Carsharing-Angebote und E-Scooter waren gefragt, wie lange nicht. Zum Abend waren die Taxistände am Hauptbahnhof komplett verwaist - alle unterwegs. Erschwerend kommt hinzu: Ab 21Uhr wird es bis zum Donnerstag Wartungsarbeiten im Leipziger City-Tunnel geben: S-Bahnen fahren dann nur noch eingeschränkt. Wie die Lage aktuell in Leipzig ist, können Sie in unserem Streik-Ticker nachlesen und mitverfolgen.

LVB-Streik in Leipzig am 22. Februar 2023 © Quelle: Stella Weiß

Der Warnstreik bei den Leipziger Verkehrsbetrieben hat am Mittwochmorgen vor allem Auswärtige überrascht, die mit dem Zug in Leipzig eintrafen und nicht darauf gefasst waren, dass sich in der Stadt kein Rad mehr dreht. An der Straßenbahnhaltestelle vorm Hauptbahnhof schauten viele Reisende ungläubig auf die Anzeige, auf der stand, dass der Bus- und Bahnverkehr „weitgehend eingestellt“ ist.

Die meisten Leipzigerinnen und Leipziger hatten sich offenbar auf den Streik eingestellt: „Ich habe eine Stunde länger für meinen Arbeitsweg eingeplant“, erzählte eine Frau aus Eutritzsch, die zum Technischen Rathaus musste. „Aber ich bin für den Streik, das ist wichtig“, versicherte sie. Wie weitere vom LVB-Streik Betroffene reagierten, hat meine Kollegin Kerstin Decker aufgeschrieben. Ihre Streik-Beobachtung lesen Sie hier.

Durchhalten und sich nach alternativen Beförderungsmöglichkeiten umsehen, müssen Fahrgäste der LVB auch weiterhin: Noch bis Donnerstagmorgen 5 Uhr werden keine Straßenbahnen im Stadtgebiet Leipzig fahren.

Bild des Tages

Fans von Manchester City stimmen sich mit Bier, Gesang und Pyro auf das Champions-League-Spiel bei RB Leipzig ein. © Quelle: Leo Maxim Schauer

So stimmten sich die ManCity-Fans auf dem Leipziger Marktplatz ein: An Leipzig gefiel den angereisten Fans von Manchester City vor allem das junge und frische Flair. Trotz einer beschwerlichen Anreise waren sie voller Vorfreude auf das Champions-League-Spiel. An Leipzig gefiel den angereisten Fans von Manchester City vor allem das junge und frische Flair. Trotz einer beschwerlichen Anreise waren sie voller Vorfreude auf das Champions-League-Spiel. Auch wenn sie unsicher sind, ob ihre Mannschaft in Topform ist.

Fünf Lese-Empfehlungen für Sie

Zitat des Tages

In meiner Familie gibt es sehr viel Erfahrung mit rechter Gewalt, und ich wollte deswegen nicht mit Nazis in einem Raum sein. Zeugin, die eigentlich nicht aussagen wollte, im Prozess um den Fall Lina E. am Mittwoch in Dresden.

Beweisaufnahme im Fall Lina E. vor dem Ende: Gericht strebt Urteil vor Ostern an. Im Prozess im Fall Lina E. in Dresden sollen demnächst die Plädoyers gehalten werden. Das Gericht strebt ein Urteil vor Ostern an. Im Prozess im Fall Lina E. in Dresden sollen demnächst die Plädoyers gehalten werden. Das Gericht strebt ein Urteil vor Ostern an. Autonome haben zu diesem Anlass eine gewaltsame Reaktion angekündigt.

Das wird morgen für Leipzig wichtig

Programm-Pressekonferenz der Leipziger Buchmesse 2023. Es werden Programmhighlights und Schwerpunkte der Leipziger Buchmesse, Manga-Comic-Con sowie des Lesefestes „Leipzig liest“ vorgestellt.

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verhandelt über die geplante Altlasten-Sanierung der Kesslergrube in Baden-Württemberg. Der Bund wendet sich gegen den Sanierungsplan für die ehemalige Kiesgrube, in die Müll und Bauschutt, aber auch Abfälle aus der Chemie- und Pharmaindustrie gekippt wurden.

Ich wünsche Ihnen einen entspannten Mittwochabend,

Ihre Ina Schwarzbrunn, Chefin vom Dienst

Hören Sie auch

Um Gewalt gegen Rechtsextremisten dreht sich vieles im Fall Lina E. Welche Rolle spielte dabei Johannes D., der bei Angriffen dabei gewesen sein soll und später gegen seine Freunde auspackte? Hören Sie jetzt die beiden letzten Folgen unseres Podcasts „Der Fall Lina E.“ – exklusiv für Abonnenten (hier Gratis-Probeabo abschließen).

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von GetPodcast, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Hier können Sie alle Folgen des Podcasts hören