﻿Busse und Bahnen rollen in Leipzig – LVB sprechen von Millionenschaden durch Streik

Nach dem Streik ist vor dem Streik. Am Wochenende rollt der ÖPNV in Leipzig erst einmal wieder. Doch die Folgen des Arbeitskampfes werden lange zu spüren sein, sagen die Leipziger Verkehrsbetriebe.

Leipzig. An Tag eins nach der 48-stündigen Arbeitsniederlegung bei den Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB) ist der Bus- und Bahnverkehr am Samstag störungsfrei angelaufen. „Wir sind zu Betriebsstart am frühen Morgen planmäßig gestartet. Die Fahrerinnen und Fahrer konnten problemlos ihre Arbeit aufnehmen und mit den vorbereiteten Fahrzeugen ausrücken“, sagte LVB-Sprecher Marc Backhaus gegenüber der LVZ.