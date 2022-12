Unfall in Leipzig-Grünau: Post-Transporter kollidiert mit Straßenbahn

Am Mittwochmittag kam es im Leipziger Stadtteil Grünau zu einem Verkehrsunfall. Ein Post-Fahrzeug kollidierte in der Lützner Straße mit einer Straßenbahn der Linie 15. Eine Person wurde dabei verletzt.

Leipzig. Verkehrsunfall im Leipziger Westen: Am Mittwochmittag kam es in Grünau zu einem Unfall. In der Lützner Straße kollidierten gegen 12.15 Uhr eine Tram der Linie 15 und ein Post-Transporter. Laut Polizei war der 35-jährige Fahrer des Transporter auf der Straße Am Kirschberg unterwegs und übersah beim Überqueren der Lützner Straße die Tram, die in Richtung stadtauswärts unterwegs war.

Das Fahrzeug wurde von der Straßenbahn seitlich erfasst. Bei der Kollision wurde der 35-Jährige verletzt und anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Straßenbahnverkehr war zeitweise eingeschränkt. Die LVB richteten einen Schienenersatzverkehr zwischen den Haltestellen Schönauer Ring und Miltitz ein. Der Sachschaden liegt nach Angaben der Polizei im niedrigen bis mittleren fünfstelligen Bereich.

Von lg