﻿Lohnstreit bei den LVB: Angestellte appellieren an Leipziger Stadtrat

Die Verdi-Gruppe der Leipziger Verkehrsbetriebe fordert vom Stadtrat Unterstützung im Kampf um mehr Lohn. In einem Offenen Brief beklagen die Angestellten zu wenig Wertschätzung trotz ihrer herausragenden Bedeutung für den Nahverkehr und die Verkehrswende.

Leipzig. Die Verdi-Betriebsgruppe der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) hat einen Offenen Brief an Stadträte verschickt. In dem Schreiben werden die Fraktionen der SPD, Linke und Bündnis 90/Grüne aufgefordert, „einen Beschluss zu fassen, um den LVB die nötigen Mittel zur Verfügung zu stellen, damit sie den Inflationsausgleich in Höhe von 300 Euro monatlich für alle Beschäftigten des LVB-Konzerns zahlen können“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Außerdem fordern die LVB-Mitarbeitenden Rückendeckung für die Tarifverhandlung im öffentlichen Dienst. Verlangt werden hier 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Im Offenen Brief heißt es: „Wir Beschäftigte der LVB sorgen jeden Tag dafür, dass die Menschen zu ihrer Arbeit kommen, in der Stadt einkaufen gehen oder in den Genuss von Bildung und Kultur kommen können.“ Außerdem weist die Verdi-Gruppe darauf hin, dass nur mit dem ÖPNV in Zeiten der Klimakrise die sozial-ökologische Verkehrswende gelingen könne.

Lesen Sie auch

„Wichtige Rolle wird nicht wertgeschätzt“

„Diese wichtige Rolle spiegelt sich jedoch nicht in der Wertschätzung unserer Arbeit wider“, heißt es weiter. „Daher ist es kein Wunder, dass es einen massiven Arbeitskräftemangel bei den LVB gibt, sodass zeitweise sogar das Angebot der LVB eingeschränkt werden muss.“ Verwiesen wird auf Verkehrsbetriebe in Dresden, Chemnitz und Zwickau, die – unabhängig von den Ergebnissen der laufenden Tarifrunde – ihren Beschäftigten bereits einen Inflationsausgleich in Höhe von 300 Euro monatlich gezahlt hätten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Mittwoch hatten Angestellte der LVB vor dem Neuen Rathaus eine gemeinsame Petition mit 1310 Unterschriften an Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) übergeben – mit der Forderung, den Kampf für mehr Lohn zu unterstützen. „Ihre kann Sie sehr gut verstehen, aber ich bin Arbeitgeber und habe einen Haushalt zu verantworten“, so das Stadtoberhaupt.