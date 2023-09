Von Hanoi nach Leipzig: LVB will vietnamesische Arbeitskräfte anwerben

Hanoi/Leipzig. Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) sind mit einer Leipziger Delegation in Vietnam, um dort Arbeitskräfte anzuwerben. Noch bis Freitag ist die Gruppe in Vietnams Hauptstadt Hanoi sowie Leipzigs Partnerstadt Ho-Chi-Minh-Stadt unterwegs. Ziel der LVB ist es nach eigenen Angaben, in den nächsten zwei Jahren jährlich zehn bis 20 Personen aus Vietnam in Leipzig auszubilden. Unterstützt werden sie dabei von einer vietnamesischen Personalagentur.

Personal werben in der Partnerstadt

Laut Marc Backhaus, Sprecher der LVB, ist der Personal- und Nachwuchsmangel in der Region für das Unternehmen so ernst, dass man auch bereit sei, den weiten Weg nach Vietnam zu gehen. Dabei betonte Backhaus, es sei zwar eine Besonderheit im Verkehrssektor im Ausland nach Fachkräften zu suchen, in anderen Arbeitslandschaften jedoch schon Usus. In der Uniklinik und dem Klinikum Sankt Georg gibt es schon jetzt derartige Partnerschaften und Kolleginnen und Kollegen aus Vietnam.

Nicht zuletzt deswegen sind in der Leipziger Delegation auch Vertreter der beiden Krankenhäuser dabei. Dass nun ausgerechnet in Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt nach Unterstützung gesucht wird, liegt laut Backhaus an der engen Verbindung der Städte zu Leipzig. Diese stamme teilweise noch aus DDR-Zeiten. Auch dass man den Interessierten in Vietnam eine aktive vietnamesische Community in Leipzig vorstellen könne, trage zur Attraktivität des Angebots bei.

Ausbildung und Sprachkurs von den LVB

Wie aus einer Mitteilung hervorgeht, bieten die LVB die duale Ausbildung zum Bus/Straßenbahn-Fahrer inklusive technischer Grundausbildung, sprich zur Elektrikerin beziehungsweise zum Elektriker. Vor Ort in Leipzig bieten die LVB für die Mitarbeitenden aus Vietnam Sprachkurse und eine „auf Integration fokussierte Ausbildung“.

„Bildung eröffnet nachhaltig Chancen“

Sowohl der Erste Bürgermeister Leipzigs, Torsten Bonew, als auch Sozialbürgermeisterin Martina Münch betonten, vietnamesische Arbeitskräfte anzuwerben halte die Städtepartnerschaft zwischen Leipzig und Ho-Chi-Minh-Stadt lebendig. „Bildung eröffnet nachhaltig Chancen, baut kulturelle Brücken und gibt Zukunftsperspektiven für Menschen“, so auch Katrin Lukas, Geschäftsführerin der Leipziger Verkehrsbetriebe.

Der Personalmangel bei den LVB ist ein bekanntes Problem. Der neue Tarifvertrag sei ein guter Grund für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Weg zu den LVB zu finden, wie Lukas im Juni im Gespräch mit der LVZ sagte. Erst im Juni verbesserten sich die Arbeitsbedingungen durch einen mithilfe mehrerer Ausstände erwirkten Tarifvertrag für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: LVBler unter Tarifvertrag bekommen nun durchschnittlich 22 Prozent mehr Lohn. 

