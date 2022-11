﻿Spenden für einen Kochjob bei der Tafel Leipzig: Es geht um mehr als eine warme Mahlzeit

Leipzig. Je deutlicher die soziale Situation in Deutschland in Schieflage gerät, desto stärker wächst die Bedeutung der Tafeln. Hier werden Lebensmittel an Menschen verteilt, die im finanziellen Abseits stehen – und nie hatten die Einrichtungen mehr zu tun als momentan. Die Tafel Leipzig versorgt monatlich aktuell 19 000 Kundinnen und Kunden, das sind 7000 mehr als noch 2018.

Neben der Gewinnung weiterer Ehrenamtlicher sowie Fahrer zum Abholen gespendeter Ware ist Leiter Werner Wehmer ein wichtiges Anliegen, ein preiswertes Mittagessen für alle anzubieten, die an den Ausgabestellen in der Jordan- und der Bennigsenstraße anstehen. "Vor Corona hatten wir das regelmäßig, doch seit der Pandemie spüren auch wir den drastischen Personalmangel im Küchen- und Gastrobereich", sagt Wehmer. Nur eine feste, anständig bezahlte Stelle kann helfen – und hier setzt die LVZ-Spendenaktion "Licht im Advent" an: Kommt genug Geld zusammen, entsteht ein fester Job für eine Köchin oder einen Koch.

Intermezzo vom Steigenberger-Koch

Vor einem knappen Jahr, am Nikolaustag 2021, sorgte – nach fast sechs Monaten Pause – ein Koch des Steigenberger Hotels für die Wiederaufnahme des Mittagessens; möglich geworden war die Aktion auch, weil das Übernachtungsangebot in Sachsen nur für nicht-touristische Anlässe erlaubt war und sich somit zeitlich Freiräume ergaben.

Mit den darauffolgenden Lockerungen schwanden die Möglichkeiten, weiterhin eine Köchin oder einen Koch fürs ehrenamtliche Engagement bei der Tafel zu gewinnen. Über Monate engagierte sich auch Jana Messerschmidt, Chefin vom Tafel-Sponsor Selgros Leipzig, Freiwillige für den Herd aufzutreiben, „doch auf Dauer ist das natürlich nicht zu leisten“, sagt Wehmer, „da kann nur eine feste Stelle Kontinuität garantieren.“

Wichtiger sozialer Faktor

Der 75-Jährige verweist darauf, dass es beim Essens-Angebot um weitaus mehr als ums Sattwerden geht. „Das hat auch einen wichtigen sozialen Faktor. Menschen, die sonst oft ohne Kontakte nach draußen in den vier Wänden bleiben, können hier Gespräche führen, ein Miteinander erleben und so die Einsamkeit durchbrechen.“ Nie vergessen wird er den Tag, an dem eine Frau auf ihn zukam und ihm dankbar die Hand drückte: „Sie haben mich gerettet“, hat sie strahlend gesagt. „Die Tafel und die Gespräche hier haben mich aus der Isolation geholt, zurück ins Leben.“

Ein weiterer Effekt des Mittagessens: die niederschwellige Begegnung von Menschen unterschiedlicher Herkunft. Hier treffen Ur-Sächsin, Syrer oder Ukrainerin zusammen, „und das funktioniert“, sagt der Tafel-Chef. „Herkunft, politische oder religiöse Anschauungen sind bei uns nicht relevant.“ Wehmer und sein Team aus zwölf Angestellten sowie rund 70 Ehrenamtlichen würden sich freuen, endlich wieder einen Mittagstisch anbieten zu können. „Es wäre fantastisch, wenn uns die Leserinnen und Leser der LVZ dabei unterstützen.“

