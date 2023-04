Das erleben Besucher am Buchmesse-Stand von LVZ und Madsack Medien Campus

Leipzig. Einmal selbst als Journalistin oder Journalist arbeiten und als rasender Reporter über die Buchmesse schreiben – das können neugierige Nachwuchstalente auf der Leipziger Buchmesse am gemeinsamen Stand der Leipziger Volkszeitung, des Madsack Medien Campus und der Jugendredaktion MADS. Für alle, die sich die nötige Portion Handwerkszeug abholen wollen, gibt es verschiedene Workshops und Vorträge zur Rolle des Journalismus, Zukunft der Zeitung und dem Arbeitsalltag in einer Lokalredaktion. Zum Austausch mit erfahrenen und angehenden Redakteuren sind alle jungen Medieninteressierten herzlich eingeladen. Da die Plätze begrenzt sind, lohnt sich eine Anmeldung vorab.

Wer dann am Stand einen eigenen Text über das neue Lieblingsbuch oder ein Interview mit einer Cosplayerin schreiben möchte, sollte ein bisschen Zeit mitbringen. „Etwa 20 Minuten braucht man schon, um einen Text aufzuschreiben“, rät Lisa Kraus, Madsack-Koordinatorin für Volontariate. Doch die Zeit ist gut investiert: Am Ende können alle Autorinnen und Autoren ihr Werk online auf dem MADS-Blog veröffentlichen.

Erste Erfahrungen sammeln am MADS-Stand

Neben dem improvisierten Redaktionsbüro, einer Fotobox und der Sitz-Lounge geht es am Gemeinschaftsstand vor allem um eins: Welche Wege führen in den Journalismus? „Irgendwas mit Medien machen – das ist der Wunsch unserer Standgäste“, sagt Lisa Kraus. „Wir beraten sie dann, welche Möglichkeiten es gibt: Vom Praktikum, übers Duale Studium, bis hin zum Volontariat – etwa bei der LVZ.“ Gedacht ist das Informationsangebot für ältere Schülerinnen und Schüler, für Studentinnen und Studenten – aber auch für Eltern. Zu finden ist der Stand in Halle 3/C200.

In der Fotobox können die Besucherinnen und Besucher ein Erinnerungsfoto schießen. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Die Vortragsreihe zum Lokaljournalismus im Congress Center Leipzig (CCL) startete am Donnerstag mit Johanna Stein, Redakteurin der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung und Projektleiterin von MADS. Sie erklärte den Zuhörerinnen und Zuhörern, wozu Journalismus überhaupt gut ist und welche Wege es für angehende Medienmacher in die Branche gibt. Auch am Freitag laufen die Vorträge vormittags von 10.30 Uhr bis 12.15 Uhr und nachmittags von 14 Uhr bis 16.45 Uhr.

Workshops und Beratung auch an den kommenden Tagen

Von 12 Uhr bis 14.45 Uhr diskutierte Robert Nößler aus der Chefredaktion der LVZ mit alteingesessenen Journalisten und jungen Interessierten, wie es in digitalen Zeiten mit der ansässigen Lokalberichterstattung – weg von der Printzeitung und hin zur Online-Redaktion – weitergehen soll, kann und wird. Am Freitag berichtet Nicole Eyberger, Nachwuchsjournalistin der Leipziger Redaktion, im Rahmen der Workshops zur gleichen Zeit über den Alltag und das Leben als Lokaljournalistin in Ausbildung – und stellt sich im Anschluss den Fragen der Besucherinnen und Besucher.

Info: Die Leipziger Buchmesse findet noch bis zum 30. April statt; „Buchmesse on Air“ auf dem Markt und auf leipziger-buchmesse.de