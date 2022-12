Ein Tag bei der Tafel Leipzig: „Mit Wurst müssen wir heute haushalten“

Leipzig. Hinter der Lebensmittelausgabe klebt ein Zettel: „Menschen, die lieben, was sie tun, machen es besser.“ Eine schöne Erklärung für das Selbstverständnis der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Tafel Leipzig. LVZ-Chefredakteurin Hannah Suppa ist beeindruckt vom Teamgeist im Verein, dem sie an diesem Freitag dabei hilft, die Kundschaft zu versorgen. „Hier wird tolle Arbeit für eine sehr, sehr wichtige Sache gemacht.“

Es ist Freitag, Ende der vorletzten Woche, in der die LVZ-Aktion "Ein Licht im Advent" zu Spenden für die Tafeln aufruft. Am frühen Morgen haben die Fahrer aus Supermärkten und Läden die gespendete Ware in die Ausgabestelle in der Jordanstraße gebracht, wo sie ausgeladen, sortiert und in die Regale für die Verteilung geräumt wird. Gemeinsam mit Alicia Kirsten und Grit Schöbel-Anger steht Hannah Suppa an der Frischwaren-Ausgabe – Käse, Fleisch, Joghurt, Obst, gerade sind noch Eier dazugekommen.

Weniger Ware, mehr Bedürftige

Von allem ist deutlich weniger da als vor der Energie-Krise. Supermärkte kaufen nicht mehr so viel Ware, weil die Kundschaft es ebenfalls tut, um zu sparen. Dadurch bleibt nicht allzu viel für die Tafel übrig. Und das, obwohl die Zahl der Bedürftigen in den letzten drei Jahren von 12.000 auf 19.000 pro Monat gestiegen ist, als Folge von Pandemie und Krieg. Zu den fünf Ausgabestellen kommen alle, die einen Leipzig-Pass haben. Wegen des seit Monaten übergroßen Andrangs herrscht derzeit ein Aufnahmestopp.

An diesem Tag muss an der Frischetheke besonders mit Käse, Wurst und Fleisch gehaushaltet werden, damit jeder etwas abbekommt. Nach knapp einer Stunde ist nur noch wenig übrig. Butter gibt es gar nicht. Der Inhalt für die mitgebrachten Beutel richtet sich auch nach der Personenzahl, die den Ausgebenden zugerufen wird. „Eins, zwei“ heißt in diesem Fall: Lebensmittel für einen Erwachsenen und zwei Kinder. Der Rekord: „zwei, neun“.

„Stimmung ist gut“

Alicia Kirsten macht im Rahmen ihres dualen Studiums der Beratung, Bildung und Beschäftigung ein 39-Stunden-Praktikum bei der Tafel. "Die Stimmung ist gut, es macht Spaß, und es ist wichtig", sagt die 24-Jährige, "deshalb möchte ich nach Ende des Praktikums weiterhin ab und zu helfen." Nebenan arbeiten Hannah Zobel und Marcus Kühne vom Leipziger Unternehmen Evergreen, das jedes Jahr Freiwilligentage für einen guten Zweck abstellt. "Ich finde die Philosophie, der Gesellschaft etwas zurückzugeben, richtig gut", so Zobel.

„Gerade in der momentanen Krisenzeit ist die Arbeit der Tafel nicht hoch genug einzuschätzen“, betont Hannah Suppa. „Es wäre wünschenswert, wenn sich weitere ehrenamtliche Helfer melden, um hier mitzumachen.“ Am frühen Nachmittag packt sie mit an, wenn die Weihnachtsgeschenke für die Kinder der Tafelkunden vom Zimmer im Hof herüber in den Ausgaberaum getragen werden; gekauft haben sie Bürgerinnen und Bürgern nach vorher erstellter Wunschliste. Stolze 451 Päckchen sind es, die im Zimmer über dem Hof ein kleines, buntes Gebirge bilden.

Verteilt werden sie am Samstag bei der Weihnachtsfeier. Bemerkenswert auch, wer die Rolle des Weihnachtsmanns übernimmt: Amir Fourozesh, gebürtiger Iraner. „Ein Moslem als Hauptfigur beim christlichen Fest – so funktioniert Integration“, sagt Tafel-Leiter Werner Wehmer mit einem Lächeln.

So können Sie spenden: Noch bis Sonntag läuft die LVZ-Aktion "Licht im Advent". Bislang kamen bereits mehr als 261.000 Euro zusammen. Hier erfahren Sie, wie Sie mit Ihrer Spende helfen können.