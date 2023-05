LVZ-Fahrradfest: Leipziger haben auch im Regen ihren Spaß

Leipzig. Sich vom Wetter nicht die Laune verderben lassen, das ist den Besucherinnen und Besuchern des des LVZ-Fahrradfestes am verregneten Mittwoch auf dem Augustusplatz gelungen. Das Event zur Weltfahrradkonferenz Velo-City geht am Donnerstag und Freitag weiter – bei angenehmeren meteorologischen Bedingungen, wie die Wetterfrösche prognostizieren. Täglich von 15 bis 20 Uhr können sich die Leipzigerinnen und Leipziger auf eine Rollschuhbahn, einen Fahrradparcours und Stände des guten kulinarischen Geschmacks freuen. Konzerte sind auch geplant.

Pumptrack „rutschig, aber trotzdem cool“

Matthias Seiwerts hatte in der LVZ von der Veranstaltung gelesen und war extra mit seinem Sohn gekommen: „Ich hatte schon lange mal nach einem Pumptrack in Leipzig gesucht, da war das Fahrradfest ein Muss.“ Sein Sohn Jacob wollte nach der Schule unverzüglich mit: „Wir sind schon eine Fahrradfamilie. Und als mein Papa mir von dem Fest erzählte, wollte ich direkt her.“ Mit seinem eigenen Mountainbike probierte Jacob den Pumptrack dann gleich mal aus. „Die Bahn ist zwar rutschig, aber ich finde es trotzdem cool“, zeigte er sich begeistert.

Jacob Seiwerts (11) mit seinem Vater Matthias auf dem Pumptrack. © Quelle: André Kempner

Frank Günther zog es ebenfalls auf das Fahrradfest. Der Leipziger fährt ausschließlich Rad und besitzt auch gar keinen Auto-Führerschein. Der sei schon früher für ihn nicht in Betracht gekommen, da er in Markkleeberg und Umgebung immer gut mit dem Rad klargekommen sei, erzählte er. Heutzutage ist für ihn das Radfahren in Leipzig und Umgebung deutlich angenehmer, doch es gibt auch Probleme: „Der Verkehr hat in den vergangenen Jahren zugenommen und die Rücksichtnahme ist weniger geworden. Insbesondere unter den Fahrradfahrern fällt mir das auf. “ Verbesserungsbedarf sieht er vor allem in der Landsberger Straße. Da sind ihm zu viele Schlaglöcher – und zwischen Straßenbahn und parkenden Autos werde es eng, monierte der 67-Jährige.

Beifall für Showact

Einer der Aussteller auf dem LVZ-Fahrradfest ist Profisportler Marco Hösel. Der durchtrainierte Mann aus Zwönitz im Erzgebirge führt auf einer sogenannten Trialstrecke Kunststücke mit dem Rad auf. Mehrere würfelförmige Kisten liegen vor einem Container und sind durch eine Leiter miteinander verbunden. Hösel hat sich zur Aufgabe gemacht, mit seinem Bike auf einem Rad auf die Kisten zu springen und ebenfalls einradig über die Leiter auf den Container zu hüpfen. Für den mehrfachen Weltmeister im Trial kein Problem. Die Zuschauer quittierten seine sportlich-akrobatischen Darbietungen mit viel Beifall.

Anders als im flachen Leipzig radeln die Leute in Hösels Heimat eher weniger. Wegen der Hügel und Berge sind dort E-Bikes besonders gefragt. Im Leipziger Stadtverkehr war der Trial-Spezialist bislang zwar nicht unterwegs, dafür erkundete er die Strecken nördlich der Red-Bull-Arena – und war von ihnen sichtlich angetan.

Zwar findet der Velo-City-Kongress auf dem neuen Messegelände statt, doch Hösel findet gut, dass mit dem LVZ-Fahrradfest die Thematik Verkehrswende in diesen Tagen auch im Herzen der Stadt verankert ist. „Leipzig muss mit dem Fest ein Zeichen setzen. Sonst geht das alles an den Leuten spurlos vorbei“, so der Profi.

Die Velo-City ist zum ersten Mal in der Messestadt zu Gast. Auch Konferenzteilnehmer ließen sich auf dem Augustusplatz blicken, nahmen zum Beispiel an der LVZ-Bike-Parade teil. Frei nach dem Motto: Es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur die falsche Kleidung.