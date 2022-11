﻿Im Livestream: Notarkammer Sachsen beantwortet Fragen rund ums Erbrecht

Wer erbt? Wer kann enterbt werden? Darum dreht sich das LVZ-Forum mit der Notarkammer Sachsen am Dienstag. Erstmals seit drei Jahren kann die Veranstaltung wieder in der LVZ-Kuppel stattfinden – und im Livestream auf LVZ.de verfolgt werden. Notare und Notarinnen geben Tipps unter anderem zum Pflichtteil und Erbrecht.

Das Leserforum mit der Notarkammer Sachsen zum Thema Pflichtteil und Erbrecht fand im November 2019 letztmals in der LVZ-Kuppel statt (Foto). Jetzt geht es am Dienstagabend nach den Corona-Beschränkungen wieder live über die Bühne.

Leipzig. Es war jährlich im Herbst ein Leser-Forum mit besonders hoher Zugkraft: Die Gemeinschaftsveranstaltung der Sächsischen Notarkammer mit der LVZ zum Thema "Erbrecht, Testament und Nachlass". Durch die Corona-Beschränkungen musste sie aber 2020 ausfallen, 2021 fand sie nur digital statt.

Doch am Dienstag gibt es ab 18.30 Uhr in der LVZ-Kuppel im Medienhaus im Leipziger Peterssteinweg 19 wieder live für Leserinnen und Leser die Gelegenheit, sich kostenlos von sächsischen Notaren und Notarinnen informieren zu lassen. In der Veranstaltung mit der Notarkammer wird es diesmal schwerpunktmäßig um den sogenannten Pflichtteil gehen. Moderiert wird der Abend von Sven Kochale (MDR aktuell).

Ab 18.30 Uhr: Livestream des LVZ-Forums

Fragen an Notare und Notarinnen aus der Region

Auf dem Podium geben die Notarinnen Sophie Freier (Borna) und Carla Kühne (Leipzig) und Notar Robert Kopf (Torgau) mit Vorträgen Einblicke in das schwierige Thema Erbrecht. Für persönliche Fragen während des Podiums und danach in kleinerer Runde wird es ausreichend Gelegenheit geben.

„Fast jeder hat den Begriff ‚Pflichtteil‘ bereits in dem einen oder anderen Zusammenhang gehört, doch die wenigsten wissen tatsächlich, was es damit auf sich hat“, sagt Tim Hofmann, Geschäftsführer der Notarkammer Sachsen. „Bei dem Pflichtteilsanspruch handelt es sich um einen Geldanspruch gegen den oder die Erben, und zwar in Höhe der Hälfte des Wertes des gesetzlichen Erbteils. Wie hoch der tatsächliche Betrag ist, den der Pflichtteilsberechtigte verlangen kann, hängt damit auch vom Wert des Nachlasses ab.“