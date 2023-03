﻿Mittagessen für um die sechs Euro: Wo geht das in Leipzig noch?

Die Preissteigerungen machen auch vor den Mittagspausen der Leipzigerinnen und Leipziger nicht Halt. Eine günstige Mahlzeit zu finden, wird daher immer schwieriger. Die LVZ hat sechs Gastro-Betriebe besucht, bei denen das Essen noch weniger als sechs Euro kostet.

Leipzig. In Zeiten, in denen der Döner schon zwischen sechs und zehn Euro kosten kann, ist der Bedarf nach günstigen Essensangeboten groß. Vor allem unter der Woche fehlt häufig die Zeit oder Motivation, abends noch für den nächsten Tag vorzukochen. Wenn dann in der Mittagspause am nächsten Tag der Magen knurrt, stellt sich die Frage: Wo kann ich jetzt möglichst günstig und lecker essen? Wir haben uns mit sechs Euro in der Tasche auf die Suche nach preiswerten Essensangeboten gemacht.