﻿LVZ-Kinderfest in Leipzig: „Verbote und kaputte Spielplätze nerven“

Leipzig. Heute ist Kindertag, das wissen die meisten der Kinder, die am Donnerstag von 12 bis 18 Uhr den Vorplatz des LVZ-Medienhauses in Leipzig in Beschlag nehmen: Zwischen Hüpfburg, Plüschpony und XXL-Carrerabahn steht auf dem Kinderfest von LVZ und Konsum Leipzig zunächst der Spaß im Vordergrund. Aber die neunjährige Maxi weiß, dass es am Internationalen Kindertag um mehr geht als um Spaß: „Den Tag gibt es, damit Kinder mehr respektiert werden“, sagt sie und lehnt sich über den Hals ihres Plüschponys.

Zum Internationalen Kindertag hat die neunjährige Maxi aus Holzhausen schon einiges über Mitsprache zu erzählen. © Quelle: Nicole Eyberger

Dass es den Tag gibt, das findet die Neunjährige gut so – und zwar nicht nur, weil sie deshalb Schokolade und ein Spiel geschenkt bekommen hat. „An dem Tag hören die Erwachsenen mal auf die Kinder.“

Jedes Jahr am 1. Juni soll der eher in Ostdeutschland verbreitete „Internationale Kindertag“ neben dem „Weltkindertag“ am 20. September auf die Rechte und Bedürfnisse von Kindern aufmerksam machen und diese zum Mitbestimmen animieren. Die meisten Entscheidungen aber – da sind sich die siebenjährige Nora, der zehnjährige Ben, Maxi und einige gleichaltrige Mitstreiter auf dem LVZ-Kinderfest einig – treffen die Erwachsenen für sie.

Zumindest was auf den Teller kommt, das dürften sie oft selbst entscheiden. Dann gebe es etwa Toast zum Frühstück, wie bei Ben, oder Ausflüge ins Fastfood-Restaurant, wie bei Maxi – jedenfalls sofern sie sich zusammen mit ihrem Bruder in der familieninternen Abstimmung habe durchsetzen können.

Das nervt: Schlafenszeiten, Verbote, kaputte Spielplätze

Viele Entscheidungen, die die Erwachsenen für sie treffen, könnten die Kinder nicht so richtig nachvollziehen: Da geht es um zu frühe Schlafenszeiten, Spielverbote – oder kaputte Spielplätze, die nicht mehr aufgebaut werden. „Beim Spielplatz gegenüber von unserem Haus ist eine morsche Wippe abgebaut worden“, erzählt Maxi. Seitdem habe der Spielplatz im Leipziger Stadtteil Holzhausen nur noch zwei Geräte zur Auswahl. Warum das niemand ändert, weiß Maxi nicht. Auch nicht, an wen sie sich mit ihrem Anliegen wenden könne. „Ich habe mal eine Spendendose aufgestellt, um für neue Geräte zu sammeln“, erzählt sie. Doch die sei leider leer geblieben.

Für alle was dabei: Zum LVZ-Kinderfest kamen verschiedene Altersgruppen wie hier beim Kickern auf ihre Kosten. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Kinder sollen mehr mitmischen können

Und auch zu den „Erwachsenenthemen“ aus den Nachrichten hat Maxi schon eine Meinung: „In den Kindernachrichten habe ich gesehen, wie sich Leute für die Umwelt auf die Straße kleben“, sagt sie. Sie selbst würde sich nicht auf die Straße kleben wollen. „Lieber an ein Gebäude.“ Der zehnjährige Ben hingegen verfolgt die Nachrichten im Sport und weiß demnach genau, was da passiert: „Ich finde es cool, dass Bayern München Meister geworden ist“, kommentiert er und dreht dabei an den Spielstangen des Kickertischs.

Beim Schminken auf dem LVZ-Kinderfest konnten sich die Mädchen und Jungen ihre Gesichter bunt anmalen lassen. © Quelle: Eyad Abou Kasem

In den kommenden Jahren könnte der LVZ-Vorplatz am Internationalen Kindertag noch mehr zum Ort für Austausch und Teilhabe für Kinder ausgebaut werden. „Wir wollen das Haus öffnen und die LVZ erlebbar machen“, erklärte Kinderfest-Organisatorin Alexandra Grothe, zugleich Vertriebs- und Marketingleiterin. Es sei zudem denkbar, im kommenden Jahr Führungen durch das LVZ-Gebäude anzubieten sowie Schülerinnen und Schüler im Rahmen von Workshops selbst Artikel schreiben zu lassen. Dadurch sollen auch die Jüngsten eine Möglichkeit bekommen, mit Medien-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern in den Austausch zu treten – und mitzumischen.

