﻿Nüchtern betrachtet: Greta Taubert und ihr „Dry January“ in Leipzig

Laußig: Wohnung in Brandhaus an der Dübener Landstraße in Flammen

Im Sommer zerstörte ein Feuer Dachstuhl und Photovoltaikanlage eines Wohnblocks in der Dübener Landstraße in Laußig, Am frühen Sonnabendmorgen hat es in dem Haus erneut einen Brand gegeben.