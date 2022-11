﻿Regine Möbius über den Novemberblues

Erwartungen in Sachsen Erwartungen in Sachsen

Zwischen Boykott, Fans und Kommerz – was bringt die Fußball-WM in Katar?

Am Sonntag startet die WM in Katar. Die Ablehnung in Deutschland ist groß, die Wirtschaft erwartet kaum Effekte. Bei den Fans in Leipzig ist die Stimmung geteilt. Viele wenden sich ab, andere freuen sich aber auch auf die Spiele mit den besten Kickern der Welt.