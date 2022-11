﻿Ronya Othmann über Nika und Nele – und dieses Liebeslied

Eine Teheranerin und eine Leipzigerin verlieben sich ineinander. Was danach geschah, macht LVZ-Kolumnistin Ronya Othmann sehr betroffen. Was sie vor allem nicht loslässt, ist dieses Liebeslied ...

Leipzig. Neulich las ich in der Wochenzeitung „Die Zeit“ eine Geschichte, die mich sehr berührt hat. Es ging um die 16-jährige Nika Schakrami, die sich an Protesten in Teheran beteiligte, von den Schergen des iranischen Regimes verschleppt und ermordet wurde – und die eine Leipziger Freundin hatte: Nele. Die beiden hatten sich im Mai 2021 über Instagram kennengelernt und ineinander verliebt.