﻿Illegale Müllentsorgung: Die Strafen müssen empfindlich sein

Wer Müll in der Umwelt entsorgt, schadet nicht nur der Natur – und gehört mit empfindlichen Strafen belegt, meint LVZ-Autor Florian Reinke. Dass auch die Umgebung sauber bleibt, liegt dabei in aller Interesse – aus gutem Grund.

Leipzig. Es gibt Phänomene, bei denen sich vergeblich nach einer Erklärung suchen lässt – und die daher umso fassungsloser machen. Die illegale Müllentsorgung an Straßen, Flüssen oder in Grünanlagen ist so ein Thema. Das selbst im Auwald, der mit seiner Artenvielfalt als einzigartig gilt, Bauschutt, Sofas und Autoreifen entsorgt werden, zeigt, dass es bei manch einem in puncto Umweltschutz schon bei den einfachsten und offensichtlichsten Dingen aufhört.

Den Städten ist hier kein Vorwurf zu machen, rennen sie den Müllbergen schließlich emsig hinterher, nehmen, wie die Stadt Leipzig, Hunderttausende Euro in die Hand. Nicht zu vergessen: Für die Umweltsünden anderer zahlt die Allgemeinheit, nicht nur in monetärer Hinsicht, sondern auch, was die Lebensqualität angeht.

Zur Wahrheit gehört: Jeder ist für seinen Müll selbst verantwortlich

Umso empfindlicher müssen die Strafen für die illegale Müllentsorgung sein, umso mehr gilt es, Kontrollen zu intensivieren. Und notfalls in Gebieten wie dem Auwald Schilder aufzustellen, die darauf hinweisen, dass Müllentsorgung in der Umwelt nicht nur dem gesunden Menschenverstand widerspricht – sondern auch mit Strafen belangt wird. Zur Wahrheit gehört aber auch: Am Ende ist jeder für seinen Müll verantwortlich. Umweltschützer weisen darauf hin, dass Abfälle durch Wind und Wasser bis in die hintersten Ecken getragen werden.

Erwähnt seien an dieser Stelle auch Initiativen, wie sie der Leipziger Stadtrat schon vor zwei Jahren auf den Weg gebracht hat: Sogenannte „Mülldetektive“ sollen bei der Stadtreinigung Hinweisen nach Verursachern von illegalen Ablagerungen nachgehen. In diesem Jahr sollte es den Plänen nach losgehen. Dazu noch ein Vorschlag: Als erste Anlaufstelle könnte sich der Auwald lohnen.