Leipzig. Städtepartnerschaft, das klingt immer ein bisschen nach kommunalpolitischem Protokoll. Ein Fototermin hier, kurzes Händeschütteln da, und wenn Besuch aus der fernen Stadt kommt, werden Fähnchen in Landesfarben ausgeteilt und lokale Speisen gereicht.

Leipzigs älteste Städtepartnerschaft, die mit der ukrainischen Hauptstadt Kiew, beweist, dass es bei solchen Verbindungen nicht nur um wirkungsloses Winke Winke geht. Seit einem halben Jahr, seit das ganze Land von Russland angegriffen worden ist, ist Krieg in der Ukraine. Als das geschah, war Leipzig auf einmal wichtiger Ansprechpartner in der Bundesrepublik, bei Behörden aus Berlin und in anderen Rathäusern: Was sind eure Kanäle nach Kiew? Wen sprechen wir an, wenn wir helfen wollen? Leipzig, das seit mehr als 60 Jahren Verbindungen nach Kiew pflegt, wusste Rat. Darauf ist man stolz im Rathaus.

Viele Herausforderungen auch bei anderen Leipziger Partnerstädten

Ein Blick auf Leipzigs andere Städtepartnerschaften zeigt aber, dass solche internationalen Verbindungen grundsätzlich nicht nur seichtes Larifari sind. Nanjing in China? Der Umgang mit Vertretern eines diktatorischen Regimes – auch auf kommunaler Ebene immer eine Herausforderung. Travnik in Bosnien und Herzegowina? Bis vor zwei Jahren stand auf dem Schulhof eines Gymnasiums dort ein zwei Meter hoher Drahtzaun, der kroatische und bosniakische Schülerinnen und Schüler voneinander trennen sollte. Birmingham in Großbritannien? Gehört plötzlich nicht mehr zur Europäischen Union.

Klar, Städtepartnerschaften sind auch dazu da, Land und Leute und leckeres Essen kennenzulernen. Aber krisenerprobt sind sie eben auch.