﻿Warum sich Leipzig über die Ansiedlung von Mytheresa freuen kann – es aber Handlungsbedarf gibt

Leipzig/Schkeuditz. Vielen Menschen aus Leipzig und der Region dürfte der Name Mytheresa noch wenig bis gar nichts sagen – und das hat Gründe: Einkäufe im Online-Shop des Händlers können sich nur wenige leisten, entsprechend international sind die Kunden. Der Bekanntheitsgrad des Unternehmens in und um Leipzig wird sich in der kommenden Zeit aber noch erhöhen: Am Flughafen Leipzig/Halle ist nicht allein eine auffällige Logistikhalle entstanden, die schon beim Vorbeifahren auf der A9 ins Auge fällt – auch geht Mytheresa offensiv auf Mitarbeitersuche.

Über 1000 neue Leute wollen die Münchner perspektivisch einstellen. Es bleibt hoch spannend, ob das gelingt: Der Arbeits- und Fachkräftemangel ist längst Realität, und rund um den Flughafen konkurriert Mytheresa mit vielen anderen Unternehmen. Für die Metropolregion sind die Aussichten in jedem Fall gut. Neuansiedlungen, wie am Airport, sorgen für eine wirtschaftliche Dynamik, die auch Leipzig zugutekommt.

Volle S-Bahnen zeigen: Die Infrastruktur muss mit dem Job-Boom Schritt halten

Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es viele Herausforderungen zu bewältigen gilt, die sich durch den Boom mitunter verschärfen: Der Fluglärm bleibt vor allem im Leipziger Nordraum ein großes Thema; auch die Verkehrsbelastung nimmt zu, wenn am Stadtrand neue Arbeitsplätze entstehen. Bestes Beispiel ist hier die hochfrequentierte S 3 über Schkeuditz, die immer wieder an ihre Kapazitätsgrenzen gelangt. Volle S-Bahnen und zu geringe Taktzeiten werden zum Stresstest für Pendler. Hier muss dringend gehandelt werden. Sonst droht mit dem Job-Boom der Verkehrskollaps.

