﻿Warum wir von einer Kita-Krise sprechen können - und Geld allein keine Lösung ist

Personalengpässe, verkürzte Öffnungszeiten: Kitas in Leipzig weiter im Krisenmodus

Eine Kita in Schkeuditz schränkt wegen Personalengpässen den Betrieb ein – kein Einzelfall in Leipzig und Umland: Die Situation in der Kinderbetreuung bleibt nach Darstellung vieler Träger angespannt. Die Gründe sind vielschichtig – und nach Meinung der Gewerkschaft GEW auch hausgemacht.