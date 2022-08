Viele alte Menschen können die höheren Eigenanteile für ihre Heimplätze nicht mehr bezahlen. Deshalb müssen sie einen Antrag im Sozialamt stellen. Das ist für viele bitter, kommentiert Mathias Orbeck.

Leipzig. Es steht außer Frage: Die Pflegekräfte in den Senioren- und Pflegeheimen üben einen anstrengenden und wichtigen Job aus. Daher ist überfällig, dass sie angemessen bezahlt werden. Auch wenn sie in Heimen arbeiten, die bislang keinen Tariflohn gezahlt haben. Der Gesetzgeber hat das so beschlossen. Allerdings ohne sich bislang um eine angemessene Finanzierung dafür zu kümmern. Das führt natürlich unweigerlich dazu, dass die Eigenanteile der betreuten Heimbewohnerinnen und Heimbewohner steigen. Hinzu kommen höhere Energie- und Lebenshaltungskosten, die natürlich auch um die stationären Pflegeeinrichtungen in Leipzig keinen Bogen machen.

