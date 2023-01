﻿Motorboote aus dem Cospudener See: Altes Gesetz die falsche Basis für die Entscheidung

Im Sommer ist der Cospudener See täglich das Ziel tausender Wasserfans. Neben Schwimmern nutzen dabei Segler, Surfer und Stand-Up-Paddler das Gewässer. Dass dort bald auch noch Motorboote ihre Bahnen ziehen sollen, sieht LVZ-Redakteur Jens Rometsch kritisch – und fürchtet neben zusätzlichen Belastungen auch mehr Unfälle

Am Cospudener See drängen sich im Sommer abertausende Menschen. Hier zieht es auch immer mehr Segler, Surfer, Stand-Up-Paddler hinaus auf die Wellen.

Leipzig. Beim Cospudener See schlägt der Umweltbund Ökolöwe völlig zu Recht Alarm. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Landesdirektion noch dieses Jahr eine unbegrenzte Freigabe für Motorboote erteilt, die dann über Leipzigs beliebteste Badewanne flitzen dürften. Erst 2022 ergingen solche Verfügungen für große Gewässer in der Lausitz, wobei die für den Berzdorfer See wegen eines Widerspruchs schwebend unwirksam ist.

Erhebliche Unterschiede zwischen der Lausitz und dem Leipziger Süden

Dabei existieren erhebliche Unterschiede zwischen einem Tagebausee bei Görlitz und einem Tagebausee, der sich an die siebtgrößte Metropole Deutschlands schmiegt. Am Cossi drängen sich im Sommer täglich abertausende Menschen. Hier zieht es auch immer mehr Segler, Surfer, Stand-Up-Paddler hinaus auf die Wellen.

Durch eine unbegrenzte Freigabe würde das Ökosystem des Gewässers zusätzlich belastet. Die Gefahr von Unfällen dürfte massiv steigen. Erst recht, wenn eines Tages der Harthkanal zum Zwenkauer See fertiggestellt und damit der Cossi noch attraktiver wird für Hobby-Kapitäne.

Notfalls muss die aktuelle Regierung das Wassergesetz eben ändern

Vermutlich sind die Querelen um den Harthkanal der wahre Grund für den plötzlichen Eifer der Landesdirektion. Aber die juristische Basis, auf welcher sie jetzt entscheiden müsste, taugt nicht für den Cospudener See. 2013 hatte die damalige CDU-FDP-Mehrheit im Landtag ein Gesetz nach dem Prinzip „entweder alle Motorboote oder gar keine“ beschlossen. Mit dem heutigen Stand der Technik, den Ideen von sanftem Tourismus und umweltgerechter Naherholung hat das nichts mehr zu tun. Notfalls muss die aktuelle Regierung das Gesetz eben ändern.