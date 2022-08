Am Donnerstag hat es geregnet in Leipzig, ein paar flüchtige Tropfen zumindest. Den Bäumen, die unter der Trockenheit leiden, hilft das kaum. Deshalb sollte jeder zum Eimer greifen und den nächsten Baum regelmäßig gießen, meint LVZ-Redakteur Dominic Welters.

Junge Bäume brauchen in der Woche 70 Liter Wasser. Ein Liter kostet bei den Leipziger Wasserwerken 0,2 Cent. Ein Eimer kostet also 2 Cent, sieben Eimer kosten 14 Cent.

Leipzig. Es waren am Donnerstag ein paar Tropfen, doch sie waren nicht mehr als flüchtige Tropfen auf heiße Steine. Sie brachten den aufgeheizten Asphalt vielleicht für Sekunden zum Dampfen, aber den hitzegeplagten Menschen brachten sie nicht die Spur von Erleichterung. Geschweige denn, dass sie der Vegetation dazu verholfen hätten, wieder zu Kräften zu kommen. Der Leipziger Sommer 2022 bleibt ein überaus niederschlagsarmer. Die Stadt, die sich im Regenschatten mehrerer Mittelgebirgszüge befindet, wird auch in den nächsten Tagen unter gnadenloser Trockenheit leiden. Die fürs Wochenende vorhergesagten Tropfen werden wieder nur Tropfen auf heiße Steine sein.

Es ist zum Verzweifeln, die Wetterphänomene der zurückliegenden Jahre – stetig steigende Temperaturen, zu wenig Niederschlag – lassen uns ohnmächtig zurück. Klimawandel, Klimawende, Klimafrust. Wir stoßen an unsere Grenzen, baden jetzt aus, was jahrzehntelang fahrlässig unterlassen wurde: den Raubbau an Mutter Erde zu unterbinden. Auf einmal muss alles schnell gehen. Doch da geht nichts schnell. Weil uns die Wucht, mit der die Natur zurückschlägt, vor den Kopf stößt. Und dann noch dieser Krieg in der Ukraine, die Russen mit ihrer Gas-Erpressung, die steigenden Preise auf allen Ebenen ...

Jeder Baum, der weiterwächst, hilft uns beim Atmen

Wie weiterleben? Wie Hoffnung schöpfen? Vielleicht erst mal Wasser schöpfen! Den Hahn aufdrehen, einen 10-Liter-Eimer drunterstellen, den Behälter zum nächstbesten (Straßen-)Baum tragen – und das Gehölz mit Liebe gießen. Jeder Baum, der weiterwächst, hilft uns beim Atmen. Junge Exemplare brauchen in der Woche 70 Liter Wasser. Ein Liter kostet bei den Leipziger Wasserwerken 0,2 Cent. Ein Eimer kostet also 2 Cent, sieben Eimer kosten 14 Cent. So viel Geld haben wir noch. Alle. Also: Gießt, Leute, gießt! Dann wird es bald bestimmt auch wieder regnen.