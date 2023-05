LVZ-Leserschaft zu Burkhard Jungs Vision von Leipzig: „Autofreies Bullerbü“

Leipzig. Als Reaktion auf die Berichterstattung über Burkhard Jungs (SPD) Vision einer verkehrsgerechten Stadt erhält die LVZ zahlreiche Zuschriften und Reaktionen aus Leserschaft und Online-Community. Die Meinungen gehen auf bisherige Schwachstellen des städtischen Verkehrskonzeptes ein.

Seniorinnen und Senioren nicht vergessen

Es gibt viele Menschen, die nicht so einfach „aufs Fahrrad umsteigen“ können, die auch nicht komplett vom ÖPNV abhängig sein wollen oder können – zumal der ja auch nicht der Zuverlässigste ist. Es gibt Menschen, die einfach nicht (mehr) so mobil sind, dass sie die harten Huckel-Steinpisten der Gehwege mühelos über weite Strecken zu Fuß bewältigen könnten. Aber Altersdiskriminierung ist offiziell kein Thema.

Ich bin vor fünf Jahren hierher gezogen, um meinen Ruhestand zu genießen – wunderschöne Stadt, (damals noch) entspannter Wohnungsmarkt, relativ stressfreier Verkehr. Hätte ich geahnt, dass hier an einem autofreien Bullerbü gearbeitet wird, hätte ich mich anders entschieden.

Ingrid L., per E-Mail

Still statt laut?

Ich möchte keine Bänke oder Ähnliches auf den Parkplätzen vor meinem Balkon. Das Thema ,still statt laut‘, dürfte da definitiv nicht passen. Und ich fühle mich als Autofahrerin extrem schikaniert. Die Steuer wird gern genommen, aber sonst kräftig draufhauen.

Ina Weissflog, per E-Mail

Gleichheit aller Verkehrsteilnehmenden bitter nötig

Vom Diktat des Autos befreien, bedeutet, dass man mehr Gleichheit gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern schafft. Und das ist in Leipzig wirklich bitter nötig. Die Stadt wächst und wächst, die Straßen werden davon aber logischerweise nicht größer. Um in einer so bevölkerungsreichen Stadt den Verkehrskollaps zu verhindern – und vor allem, um mehr Lebensqualität zu schaffen – ist es wichtig, die Dominanz des Autos zurückzudrängen und Platz zu schaffen für Alternativen. Würden alle Einwohner Auto fahren, ginge in Leipzig schon längst nichts mehr. Alles wäre komplett verstopft.

Richard Leihmann, per Facebook

Zweifel an der Umsetzbarkeit

Es ist gut, wenn der Autoverkehr reduziert wird, wenn mehr Grünflächen geschaffen werden und mehr Flaniermeilen kommen. Doch wie soll man das bis 2030 schaffen? Wir wohnen in Mockau, einem Stadtteil, der vergessen scheint. Es leben viele ältere Menschen hier. Ein Fahrrad ist für viele Leute keine Option. ÖPNV ist für uns hier nicht mal angedacht.

Und was ist mit den Grünflächen? Leipzig ist eine schöne grüne Stadt. Leider werden die Flächen kaum gepflegt und bepflanzt. Und vorhandene Flächen werden zugemüllt. Ich habe große Zweifel, dass das funktioniert. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich mich irre.

Angelika Rudolph, per E-Mail

Bei der Vision an die Inklusion denken

Ich bin eine 70-jährige Rollstuhlfahrerin. Ohne Auto ins Zentrum? Das ist undenkbar. Alles für die Radfahrer/ innen? Unfair! Wer kümmert sich um rollstuhlgerechte Wege? Aktuell sehe ich nur Hindernisse: hohe Bordsteinkanten, unebene Gehwege, Zugänge zu öffentlichen Gebäuden sind nicht rollstuhlgerecht. Irgendwie wurde die Gruppe der Rolli-Fahrer und der Rollator-Nutzerinnen total vergessen. Ich darf an das Inklusionsgebot erinnern, welches Leipzig größtenteils ignoriert.

Monika Geisler, per E-Mail

Ohne Autos gehen die Lichter aus

Herr Jung, ich hoffe, Sie kennen noch ihre Worte, dass uns ohne Porsche und BMW die Lichter ausgehen. Sie reden zudem von grünen Flächen in dieser Stadt, aber selbst sorgen Sie dafür, dass in Leipzig immer mehr Grün verschwindet. Klar, grüne Flächen kosten Geld und Beton bringt Geld.

André Cabman, per Facebook

Vision noch nicht fertig gedacht

Freundliche Grüße aus der Fahrradstadt Münster: Die Vision für Leipzig ist fad und nur halb gedacht. Geschmack bekommt sie erst, wenn die Verantwortlichen der Stadt nun auch Firmen ansiedeln, die etwas für die Klimawende herstellen. Etwa Solarzellen, Wärmepumpen und Windräder – oder Produzenten von Fahrrädern oder Fahrradboxen, zumindest jedoch entsprechende Zulieferfirmen. Hier hat OBM Jung nichts vorzuweisen, er konzentriert sich auf die Autoindustrie, DHL und den Flugzeugbauer Deutsche Aircraft.

Thomas Hoffmann, per E-Mail

Eine U-Bahn für den Wandel

Was für eine erfolgreiche Umsetzung eines solchen Wandels noch fehlt, ist eine Verbesserung des Nahverkehrssystems. Die anderen Städte, die den Autoverkehr reduziert und die Lebensqualität für die Bewohner massiv verbessert haben, haben auch eine U-Bahn, die sie ausgebaut haben. Für Städte von der Größe Leipzigs ist die Einführung einer U-Bahn unabdingbar.

Tim Greenwood, per Facebook

Kluge Stadtplaner haben schon vor Jahrzehnten erkannt, dass der öffentliche Verkehr unter die Straßen gehört – alle westeuropäischen Städte mit mehr als 600.000 Einwohnern verfügen über eine Metro. Leider fehlte es dafür in Leipzig in mehrfacher Hinsicht am dafür benötigten Potenzial – mit den Folgen, dass diese Fehler nicht mehr zu korrigieren, geschweige denn zu kompensieren sind.

Anton Schmidt, per Facebook

Sicherheit auf den Straßen mitdenken

Herr Jung hat die Vision eines U-Bahn-Tunnels. Es würde vorerst schon reichen, still gelegte S-Bahn-Stationen zu reaktivieren, wie etwa in Großzschocher. Schlussendlich wäre es toll, wenn es auch in Leipzig, wie zum Beispiel in Münster seit Jahrzehnten vorhanden, eine entsprechend der Größe der Stadt ausgestattete Fahrradpolizei geben würde.

Die Idee, die ganze Stadt auf Zone 30 umzustellen, ist bemerkenswert: Ich habe noch den LVZ-Artikel vor Augen, in dem nach über 1200 freiwilligen Ersthelfern gesucht wird, weil die Stadt nicht mehr in der Lage ist, die Einsatzzeiten der Notdienste für Verkehrsunfälle zu garantieren. Neben medizinischen Notdiensten gibt es noch Feuerwehr und Polizei. Werden diese in die Visionen einbezogen? Das alles in Einklang zu bringen, sollte bei der Umsetzung nicht außer Acht gelassen werden – scheint bei aktuellen Planungen jedoch noch kein Thema zu sein.

Diana Klingberg, Leipzig, per E-Mail

Leipzig wird lebenswerter

Schön, dass Herr Jung nach vorn schaut und überlegt, wie Leipzig lebenswerter gemacht werden kann. Die Städte, die weltweit in Umfragen als am attraktivsten und lebenswertesten bewertet werden, sind die, wo Zufußgehen, Radfahren, Öffis und Grünflächen gefördert wurden – nicht die, wo die Autos am besten fahren können!

Manuela Weber, per Facebook

