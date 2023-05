﻿LVZ-Leserschaft kommentiert Verkehrskonzepte: „Freie Fahrt geht anders“

Leipzig. Die Leserinnen und -Leser bzw. Userinnen und User der LVZ äußern sich in dieser Woche anlässlich des internationalen Radverkehrskongresses in Sachsen zu Verkehrskonzepten und der Rolle des Autos in Städten. Außerdem geht es um den Flüchtlingsgipfel und die coronabedingt ausgefallenen Schwimmstunden für Kinder.

Zum Beitrag „28.000 neue Nichtschwimmer in Sachsen: Hilfsprogramm ist wenig bekannt“ vom 12. Mai:

Die Eltern sind stärker gefragt

Geschätzt 28.000 Nichtschwimmer – das ist lebensgefährlich. Man kann nicht nur den Schulen oder engagierten Vereinen das Schwimmenlernen überlassen, auch die Eltern sind gefragt. Die zweite Klasse ist für den Erwerb der Schwimmfähigkeiten fast schon zu spät und die zur Verfügung stehende Zeit zu knapp. Die Eltern müssen ihre Verantwortung für diese lebenswichtige Kompetenz mehr und früher wahrnehmen. Unsere drei Kinder und sieben Enkel konnten alle vor dem Schuleintritt schon schwimmen. Heute haben eine ganze Reihe von Kindern Angst vor dem Wasser – manche werden sogar krank, wenn der Schwimmunterrichtstag naht. Außerdem gibt es Kulturen, in denen Schwimmen einen geringeren Stellenwert besitzt. Diese Familien müssen von der Lebensnotwendigkeit des Schwimmens besonders überzeugt werden. Corona hat eine prekäre Situation nur verschärft. (Uta Kösse, per E-Mail)

Zur Berichterstattung übers Radfahren in Leipzig und den internationalen Kongress ,Velo-City‘ in der vergangenen Woche:

Gute Ansätze nicht zu Ende gedacht

Aktuell lässt sich die Stadt Leipzig für ihre neuen Radwege gerne feiern. Auch wenn die Konzepte häufig wenig überzeugen und auch viel diskutiert werden, sind manchmal gute Ansätze zu erkennen.Nicht nachvollziehbar ist jedoch, dass Radwege entlang der Hauptverkehrsstraßen in Grünau neuerdings von Vorfahrtsschildern unterbrochen werden. Was sich die Verkehrsplaner dabei gedacht haben, bleibt mir verborgen. Freie Fahrt für Radfahrer geht auf jeden Fall anders. (Dietmar Link, 04205 Leipzig)

Wie hier am Bayerischen Platz enden Radwege in Leipzig ab und zu ohne Vorwarnung. © Quelle: André Kempner

Bevölkerung im Ganzen mitdenken

Es ist schön zu beobachten, dass Leipzig grüner wird und den Radfahrern mehr Freiraum gewährt wird. Leider auf Kosten von anderen Bevölkerungsgruppen. Es werden Behinderte und mobilitätseingeschränkte Menschen vergessen. Wie sollen denn Behinderte und ältere Menschen ihre oft auch täglichen Wege erledigen? Soll ich meine Mutter mit dem Lastenrad zum Arzt transportieren?Prinzipiell gern Platz für Radfahrer und Kaffeekränzchen auf der Straße – aber bitte mit Verstand und nicht mit der Brechstange. (Cornelia Targosz, per E-Mail)

Autogerechte Stadt ist überholt

Es hat sich tatsächlich endlich einiges für Rad- und Fußverkehr in den letzten Jahren getan. Die autogerechte Stadt ist überholt, und wir sollten uns an Städten wie Gent oder Paris orientieren, die in kurzer Zeit viel für bessere Mobilität und Lebensqualität für alle geschafft haben.Und dass etwa die Bürgermeisterin von Paris wiedergewählt wurde, zeigt, dass die Mehrheit der Menschen in Paris die Veränderungen gut finden – auch wenn es vorher wie in Leipzig auch eine lautstarke Minderheit gab, die dagegen war. Weiter so! (Manuela Weber, per Facebook)

Die Denkweise muss sich noch verändern

Eine Zumutung war und ist es für alle, die in einer deutschen Großstadt nicht mit dem Auto fahren. Abgase, Lärm, ständige Gefahr im Straßenverkehr. Aber Gleichberechtigung fühlt sich für Privilegierte immer wie Unterdrückung an. Solange man in der Denkweise nicht aus der Blechkiste herauskommt, sieht man sich immer als Opfer. Gut, dass in Leipzig aber nun trotzdem etwas geschieht – und ein Wandel hin zu einer Stadt für Menschen möglich ist. (Philip Marx, per Facebook)

Zum Migrationsgipfel am vergangenen Mittwoch:

Menschenrecht löst sich auf

Politisch wird der Begriff „Menschenrecht“ nur dann benutzt, wenn es nützlich ist, angeklagt werden kann und von anderen etwas gefordert wird. Jetzt ist ein Flüchtlingsgipfel nötig, um die Menschenrechtsfrage anders zu beantworten: Welche Menschen sind uns nützlich? Welche wollen nur ein schönes Leben bei uns? Und was kostet das?Spätestens da ist Schluss mit Menschenrechten. Nützlich oder nur Ballast – so löst sich Menschenrecht am Ende auf. Was ist verwerflich, dem Ruf der Menschenrechtler zu folgen, aus unmenschlichen Lebensverhältnissen zu fliehen, sei es vor Krieg, Not, Zerstörung, Hunger, bedrohter Existenz, Umwelt- und Naturzerstörung? Wer die meisten dieser Zustände mit Krieg und Raubbau produziert, das wird kaum Thema sein.Es ist nicht zu verstehen, dass so viele in unserem Lande nicht weiter zu blicken vermögen, als den Flüchtling als Feind, Schmarotzer oder Kriminellen zu sehen. (Roland Winkler, per E-Mail)

Zu den Beiträgen „,Toxischer Sponsor’: Offener Brief übt massive Kritik an Leipziger Ausstellung“ und „Nicht verboten, aber zynisch – Sponsoring für Leipziger Ausstellung“ vom 10. Mai:

Wer Geld gibt, ist doch egal

Diese Ausstellung ist grandios! Und überdies eine der ganz wenigen Ausstellungen, bei der Rentner eine Ermäßigung erhalten. Große Ausstellungen brauchen großes Geld, und in anderen Ländern geben die, die viel Geld haben, gerne.Die sonst stets hochgelobte Atlantikbrücke wird hier als toxisch bezeichnet: Diese Bevormundung braucht keiner, und wer die Diskussion mit den Machern der Ausstellung ablehnt, ist viel schlimmer als der Sponsor.Wir sehen aktuell, was die Verweigerung des Gespräches für Folgen haben kann. (Wolfgang Schubert, 04425 Taucha)

Zu Berichterstattung über Leipzigs Pilotprojekt zum Superblock in Volkmarsdorf vergangene Woche:

Nur für junge, gesunde Menschen gedacht

Mich stört an diesen Modellen auch, dass sie nur für junge, gesunde Menschen gedacht sind. Auch Mütter mit zwei Kindern, ständiger Zeitnot, häufigen Krankheiten und viel Gepäck (Mehrere Schulranzen, Akkordeons, Reitzeug, Einkäufe, etc. ) können nicht immer mit dem Fahrrad fahren. (Tanja Sander, per Facebook)

Die überschätzte Kundschaft mit dem Pkw

Ich habe es mir vor zwei Tagen angeschaut – und ich bin begeistert! Kinder spielten auf der Straße, die Nachbar*innen saßen zusammen und quatschten. Ich wünschte, ein solches Projekt würde in unserer Straße umgesetzt. Im Übrigen – schaut nach Wien und in all die Städte, die solche Ideen schon lange vor uns umgesetzt haben: Untersuchungen dort zeigen, dass die Umsätze in Cafés und Läden sogar stiegen.Ladenbesitzer*innen überschätzten demnach prinzipiell, wie viel Kundschaft per Pkw kommt – und unterschätzten, wie viele Kund*innen zu Fuß und mit dem Fahrrad kommen. (Manuela Weber, per Facebook)

