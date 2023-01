﻿Arbeitszeiten, Chinas Corona-Welle und eine geplante Feier – das bewegt die LVZ-Leserschaft

Leipzig. Die Leserinnen und Leser der LVZ sorgen sich um die Arbeitsbedingungen. Auch Chinas Corona-Welle und eine geplante Feier in Dresden sind Thema.

Zum Beitrag „Angriffe auf die Arbeitszeit“ vom 31. Dezember:

Revision erreichter Verbesserungen

Zu diesem Artikel fällt mir spontan folgender Sinnspruch ein: „Nachtigall, ick hör’ Dir trapsen.“ Es deuten einige Anzeichen darauf hin, dass seitens privater und öffentlicher Arbeitgeber ein Interesse besteht, bereits erreichte Verbesserungen im Arbeitsalltag zumindest teilweise zu revidieren. Ein Anhaltspunkt ist beispielsweise die Einschränkung der Teilzeitmöglichkeiten für Lehrer und/oder Erzieher in einigen Bundesländern – was nebenbei sehr zur Attraktivität dieser Berufe beiträgt. Ein anderer Anhaltspunkt ist auch die Intention, die tägliche Höchstarbeitszeit zu flexibilisieren.

Bereits vor 20 Jahren war die demografische Entwicklung und deren Auswirkung auf die zukünftige Arbeitskräftesituation vorhersehbar. Heute, nachdem das Kind schon im Brunnen liegt, ist die Demografie plötzlich in aller Munde und die Politik doktert mit dem üblichen untauglichen Kurzsicht-Aktionismus an Symptomen herum.

Meine Befürchtung ist, dass sich für jüngere Generationen die Arbeitsbedingungen schleichend verschlechtern, was wie üblich salbungsvoll mit albernem Politpopulismus „vorteilsübersetzt“ wird.

Bestimmt werden alle, die in den nächsten fünf Jahren in (vorgezogene) Rente gehen dürfen, froh sein, das alles als nicht (mehr) betroffene Dritte beobachten zu können. (Udo Keßler, 04643 Geithain)

Zur Kolumne „Chefinnensache: Die Analyse allein reicht nicht“ vom 22. Dezember:

Noch ungerechter geht es kaum

Schön, wenn eine junge Unternehmerin wie Sarna Röser sich Gedanken um unser verkorkstes Rentensystem macht! Hat die junge Frau schon mal mehrere Jahre schwer arbeiten müssen, um sich über Rente mit 63 Jahren zu beschweren? Wohl kaum – es gibt genug Berufsgruppen, die es kaum bis 45 Arbeitsjahre schaffen, ohne kaputt zu sein! Wie wäre es denn mal, wenn alle Bürger zwischen 18 und 63 Jahren in die Rentenkasse einzahlen – und zwar den gleichen Prozentsatz! Denn diejenigen, die 45 Jahre einzahlen, haben am Ende viel weniger als die, die nichts einzahlen! Noch ungerechter geht es kaum und keine Regierung der letzten Jahre hat den Mut gehabt, das Thema anzusprechen! In anderen Ländern geht das – siehe Österreich! (Thomas Fischer, per E-Mail)

Zum Beitrag „Sein Lieblingstier war der Tiger“ vom 31. Dezember:

Dresdner Zoodirektor wird vergessen

In der ausführlichen und detaillierten Würdigung des Schaffens des früheren Leipziger Zoodirektors Prof. Siegfried Seifert wird mit Prof. Heinrich Dathe ein weiterer führender DDR-Zoologe mit vergleichbarer Popularität genannt. Leider findet jedoch der Dresdner Zoodirektor Prof. Wolfgang Ullrich (1923–1973) keine Erwähnung. Wie Prof. Bernhard Grzimek in der ARD und Prof. Dathe im DFF/DDR-Fernsehen war er ebenfalls häufig auf dem Bildschirm präsent. Insbesondere sei die Reihe „Der gefilmte Brehm“ erwähnt, die bereits 1955 im Fernsehzentrum Berlin begann und anfangs vom damaligen Leipziger Zoodirektor Prof. Karl Max Schneider moderiert wurde. Wolfgang Ullrich übernahm sie nach dessen Tod. Einzelne Folgen wurden auch unter Heinrich Dathe realisiert. (Hanno-Erdmann Tietz, 04451 Borsdorf)

Zur Corona-Welle in China:

Will Minister warten, bis es zu spät ist?

Ich kann mich noch erinnern, als die ersten Fälle von Corona in China 2020 auftraten und unser damaliger Gesundheitsminister Jens Spahn sinngemäß verkündete, Deutschland sei davon nicht betroffen. Das Ergebnis ist uns ja allen noch gut im Gedächtnis. Corona ist wie ein Tsunami über uns hereingebrochen. Die katastrophalen Auswirkungen stecken uns noch in den Gliedern. Wieder gibt es eine massive Corona-Welle in China.

Was tut unser Gesundheitsministerium? Nichts. Ja geht’s noch? Andere Länder treffen vorsorglich Maßnahmen bei einreisenden chinesischen Bürgern. Will Minister Lauterbach warten, bis es zu spät ist? Will Lauterbach,dass wieder Firmen geschlossen werden, dass die Wirtschaft endgültig am Boden liegt? Schlägt Lauterbach die Warnung von Wissenschaftlern in den Wind, die Corona-Welle könnte neue Varianten hervorbringen, die dann ihren Weg in andere Länder finden würde. Handeln Sie, Herr Lauterbach, es ist wieder mal 5 vor 12. (Martina Zwicker, 04316 Leipzig)

Zur geplanten Feier anlässlich der Rückgabe von gestohlenen Juwelen an das Grüne Gewölbe:

Wenig vorhandenes Verantwortungsgefühl

Es ist unerträglich, wie wenig Verantwortungsgefühl in gehobenen Positionen vorhanden ist. Da will eine Marion Ackermann eine Feier (natürlich mit Steuergeldern!) durchführen. Dafür, dass ein Clan gnädigerweise für einen Strafnachlass in einem Kuhhandel einen demolierten Staatsschatz unvollständig zurückgegeben hat.

Ausgerechnet die Person, die Verantwortung für die Juwelen getragen hat und unverständlicherweise noch immer trägt. Eine Person, die aus meiner Sicht mit ihrem gesamten persönlichen Vermögen für die Schäden und Verluste haftbar gemacht werden müsste.

Es ist so einfach, Geld, für das man nie gearbeitet hat, auszugeben. Das ist an Taktlosigkeit, Arroganz und Inkompetenz nicht mehr zu übertreffen.

Spätestens nach dem Raub der Goldmünze in Berlin wäre eine kritische Betrachtung der Sicherheit unserer Museen angesagt gewesen (ist es noch!) und es ist keine Entschuldigung, dass auch in den alten Bundesländern inzwischen nicht zu ersetzendes Kulturgut von wahrscheinlich der gleichen Tätergruppe geraubt wurde. Wann will unsere „wehrhafte“ Demokratie mit ihrer Justiz endlich wirksam handeln? (Gunter Heinze, 04129 Leipzig)

Zum Beitrag „Unsicherheit so groß wie nie“ vom 17. Dezember:

Erhebliche Nachbesserung nötig

In Sachsen stehen laut Bericht 120 000 Arbeitssuchende 100 000 offenen Stellen gegenüber! Das zeigt doch deutlich das miserable, wenig kompetente und unqualifizierte Vermittlungsmanagement der Arbeitsagenturen. Nach wie vor scheinen die Jobcenter ihr Hauptaugenmerk auf die bürokratische Verwaltung der Arbeitssuchenden zu legen. Das Schema – zehn Angebote, die der Computer gerade ausspuckt, hinzuklatschen und terminiert Bewerbungen zu fordern – läuft so nicht.

Bei so vielen freien Jobs muss doch bei qualifizierter und vor allem individueller Beratung und Vermittlung für viele der passende Job gefunden werden. Hier müsste (auch aus eigener Erfahrung) ganz erheblich nachgebessert werden. Beispielsweise durch intensive Schulung der Kräfte und vielleicht auch durch Vermittlungsprovisionen, wie es private Agenturen handhaben. Für jeden Arbeitswilligen gibt es einen Job, man muss sich nur bemühen, das Individuum „Mensch“ mit einzubeziehen. (Frank Meyer, 04209 Leipzig)

