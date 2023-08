Straßenbahnen, Verkehrspolitik, Sportscheck – LVZ-Leser mit klaren Meinungen zu Leipziger Debatten

Leipzig. Der Verkehr in Leipzig ist immer ein Thema bei den Leserinnen und Lesern der LVZ. In dieser Woche debattieren sie hauptsächlich über das Straßenbahnnetz der Stadt – und der Frage, welche Ursachen es dafür gibt, dass die Züge mit viel Lärm unterwegs sind. Genauso spielen bei den Kommentaren die Preise für die Fahrkarten eine Rolle und die Frage, ob ein zweiter City-Tunnel sinnvoll ist. Zudem kommt die Einkaufskultur in der City zur Sprache.

Der Lärm bleibt, obwohl die Tatra-Bahnen nicht mehr fahren

Zum Artikel „Es quietscht und schleift: Warum sind Leipzigs Straßenbahnen so laut?“ von Andreas Tappert vom 2. August:

In früheren Artikeln und falschen Leserbriefen wurden für den Krach die Tatrawagen aus Tschechien verantwortlich gemacht, was ich seinerzeit schon kritisiert habe. Nun sind diese in Leipzig aus dem Verkehr gezogen und siehe: Der Lärm ist nach wie vor vorhanden. Den verursachen in erster Linie die zum Zeitpunkt ihrer Inbetriebnahme als preiswert und nachhaltig gepriesenen Leo-Liner. Auch die XXL-Bahnen fallen mitunter durch erhöhte Laufgeräusche auf. Die mit Abstand leisesten Triebfahrzeuge bei den LVB sind die NGT 8, auch Niederflurfahrzeuge. Ausgerechnet diese will man alsbald ausmustern. Man darf nun gespannt sein, wie sich die neuen geplanten Fahrzeuge der Leipziger Firma Heiterblick verhalten, die nun angeschafft werden sollen. (Mathias Bretschneider, 04425 Taucha)

Die Physik lässt sich nicht überlisten

Zum Artikel „Es quietscht und schleift: Warum sind Leipzigs Straßenbahnen so laut?“ von Andreas Tappert vom 2. August:

Der Lärm von Straßenbahnen ist ein altes Thema, aber die Physik lässt sich halt nicht überlisten. Die Geräusche von Schienenfahrzeugen haben zwei Quellen: Die Elektromotoren, die beim Beschleunigen und Bremsen „heulen“, und die Oberfläche der Gleisanlage. Das „Heulen“ ist bei jedem Elektromotor anders, man kann es nicht vorhersagen, und oft werden Motoren, Getriebe und Fahrwerk von anderen Firmen zugekauft. Die Oberfläche der Gleisanlage ist wichtig, weil sie den Schall, den der Zug beim Fahren erzeugt, unterschiedlich stark reflektiert und in die Umgebung abstrahlt. Leider kommt in Leipzig noch etwas dazu: Straßenbahnen haben durchgehend verschweißte Schienen, doch wenn man die Stöße nicht sorgfältig verschweißt und sie dann noch ungenügend schleift, entsteht ein hartes „Pochen“ an jedem Stoß. Zum Schluss: Das „Kurven-Quietschen“ ist ganz typisch für Straßenbahnen überall, und es bleibt ein Phänomen, das noch nicht ganz geklärt ist. Schmieren geht nicht (gefährlich!), manche sprühen Wasser (U-Bahn Hamburg). Bewährt haben sich Schallabsorber an den Rädern, die den Schall dämpfen („verstimmen“), den das Rad bei der Fahrt durch den Gleisbogen erzeugt. Georg Fladt-Stähle, 04107 Leipzig)

Das Rad-Schiene-System ist sehr sensibel

Zum Artikel „Es quietscht und schleift: Warum sind Leipzigs Straßenbahnen so laut?“ von Andreas Tappert vom 2. August:

Es ist ein Segen, dass Leipzig seit Jahren auf Drehgestelltechnik in den Niederflurwagen setzt. Das Problem ist einzig die mangelnde Instandhaltung der Gleisanlagen seitens der LVB. Hier kommt unter anderem dem „Schienenschleifen“ eine große Bedeutung zu, was leider aufgrund fehlender Kapazitäten unterbleibt. Selbst neugebaute Streckenabschnitte müssen gepflegt, das heißt, geschliffen werden, ansonsten hört man schon nach kurzer Zeit jeden Schienenstoß. Hierfür ist das Schweißverfahren beim Neubau von Gleisen verantwortlich, welches die LVB nicht gewillt sind (auch wegen der Kosten) zu ändern. Das sogenannte Rad-Schiene-System ist sehr sensibel. Schwachstellen im Gleis wirken immer in zwei Richtungen. In das Gleisnetz und in den Wagen. Beides zusammen ergibt dann den Lärm, den man wahrnimmt. (Jens Karkuschke, per E-Mail)

Ursache in Leipzig liegt auch im Gleisbau

Zum Artikel „Es quietscht und schleift: Warum sind Leipzigs Straßenbahnen so laut?“ von Andreas Tappert vom 2. August:

Die Ursache für den überdurchschnittlichen Lärm liegt in Leipzig vorrangig im Gleisbau und der Pflege des Rad-Schiene-Systems. Lange Jahre wurde eine ungenügende Schienenlagerung (Bitumen) verwendet, welche den Körperschall (Schwingungen) quasi nicht dämmt. Es wurde bei vielen Umbaumaßnahmen leider nicht auf „ruhigere“ Bauweisen gesetzt, wie dies seit Mitte der 1990er-Jahre beispielsweise mit Icosit-Unterguss in Halle und Würzburg der Fall ist. Sind Schienen und Räder zudem nicht „glatt“, dann entsteht Luftschall und Lärm. Das ist leider eine starke und spezifische Herausforderung in Leipzig.

Parken im Parkhaus billiger als die Bahn in die Innenstadt

Zum Beitrag „Auch Schüler und Rentner zahlen mehr: Diese neuen Ticketpreise gelten bei den LVB“ von Emma Schmidt vom 1. August::

Wir sind gerade aus Wien zurückgekommen – und dann lese ich in der Zeitung von der Preiserhöhung der LVB für eine Einzelfahrt auf 3,20 Euro. In Wien kosten Tickets, gültig für alle öffentlichen Verkehrsmittel, für eine Einzelfahrt 2,40 Euro, für Senioren 1,50 Euro. Ich fahre mit dem Pkw in die Innenstadt, da Parken im Parkhaus billiger ist, als mit der Bahn in die Stadt zu fahren. n(Frank H. Sawatzke, 04158 Leipzig)

Noch mehr Stau zu unterstützen, kann kein Ziel sein

Zur Debatte um die künftige Verkehrspolitik in Leipzig:

Natürlich braucht es offene Diskussion und Bürgerbeteiligung hinsichtlich des Verkehrs in Leipzig. Und ja, es gab in den letzten Jahrzehnten bisher nur Fußgänger, Radfahrer- und Stadtbewohner-feindliche Entscheidungen. Eine Diskussion um jeden einzelnen Straßenabschnitt, der für die Bürger ausgeweitet wird (siehe zuletzt vor dem Hauptbahnhof) oder die Prager Straße, wo Platz für Menschen und alle Verkehrsteilnehmer ausgeweitet würde, braucht es meiner Meinung nach nicht. Meine Position: Die Stadt sollte wieder den Menschen zugute kommen, nicht Autos, Staus und Autospuren. Noch mehr Stau zu unterstützen und zu verwalten, kann kein Ziel sein. (Sebastian Winkelmann, per E-Mail)

Neuer Tunnel für den Straßenverkehr statt für die Bahnen

Zum Artikel „Es macht keinen Sinn, neue Straßen für Autos zu bauen“ von Andreas Tappert vom 26. Juli:

Der einzige Konfliktpunkt bei einem Ost-West-Citytunnel ist hier die innere Jahnallee. Hier würde in der Tat eine Tunnellösung in diesem Abschnitt Entlastung schaffen. Die Kosten des reinen (circa gut einen Kilometer langen) Tunnels wären dabei sowohl für die Straßenbahn als auch für den Straßenverkehr annähernd gleich hoch. Die Folgekosten bei der Straßenbahn wären jedoch erheblich höher: Der gesamte Fahrzeugpark müsste in diesem Fall mit einer aufwendigen und teuren Zugsicherung nachgerüstet werden. Deshalb sollte ein Straßentunnel hier bevorzugt werden. (Roland Fischer, per E-Mail)

Nur große Ketten können sich Mieten im Zentrum leisten

Zum Artikel „Sportscheck, Zara und Co.: Was sich in Leipzigs Innenstadt ändert“ von Jens Rometsch vom 25. Juli:

Im Zentrum sind die Mieten so immens hoch, dass sie sich wohl kaum ein Einzelunternehmer ohne recht großes Startkapital leisten kann. Was passiert also? Große Ketten kommen, die das nötige Kleingeld haben. Wenn wer Ansprüche stellt, soll doch bitte ein Franchise eröffnen und es besser machen. (Tim Händel, per Facebook)

Genug Restaurants gibt es, beim Shopping geht noch mehr

Zum Artikel „Sportscheck, Zara und Co.: Was sich in Leipzigs Innenstadt ändert“ vom 25. Juli:

Ich denke, Leipzig könnte in Sachen Shoppen noch viel mehr bringen. Genug Restaurants gibt’s, wo man mal was schönes essen und trinken kann. (Sven Rosin, per Facebook)

