﻿Gesundheitssystem, Wärmepumpen, WM in Katar – das bewegt die LVZ-Leserschaft

Leipzig. Die Leserinnen und Leser der LVZ sorgen sich um Entscheidungen zum Gesundheitssystem. Auch fehlende Hilfen für Wärmepumpen sind Thema – und die vor Kurzem zu Ende gegangene Fußball-WM.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lauterbach sollte mal Sanitäter begleiten

Zum Artikel "Wer nimmt den nächsten Patienten" vom 17./18. Dezember: Das desaströse, völlig heruntergefahrene Gesundheitswesen ist eine Schande für die Arbeit der Bundesregierung. Vielleicht sollte Herr Lauterbach (Bundesgesundheitsminister, d. Red.) mal aus seinem "goldenen Schneckenhaus" kriechen und die Unfallsanitäter ein paar Schichten lang begleiten.

Vielleicht würde das zur Erleuchtung im Kopf beitragen und den Blick in die Realität ermöglichen. Unterm Strich fehlt es immer nur am Geld, aber für Waffenlieferungen und zum Ausgleich von Fehlleistungen der Regierung stehen Hunderte von Millionen bereit. Diese Politik ist angesichts der vielen am Existenzminimum lebenden Bürger nicht mehr vermittelbar. (Frank Meyer, 04209 Leipzig)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch: Eine Schicht mit den Rettern. Wer nimmt den nächsten Patienten? – unterwegs mit einem Notarzt in Leipzig

Hohe Kassenbeiträge, aber keine Übernahme

Zu den Artikeln "Steigende Krankenkassen-Beiträge: Für viele Sachsen wird es 2023 teurer" vom 20. Dezember und "Mit Kälte gegen die Folgen der Chemotherapie" vom 22. Dezember: Im Artikel "Mit Kälte gegen die Folgen der Chemotherapie" wird um Spenden gebeten für ein Gerät, das betroffenen Frauen die Folgen ihrer Chemotherapie erleichtert. Da ein solches Gerät 30 000 Euro kostet, zwei erforderlich sind, reicht das Geld des Krankenhauses nicht, und zwar – weil die Krankenkassen diese Kosten nicht übernehmen. Und im Artikel "Steigende Krankenkassen-Beiträge" erfuhr der Leser, dass ab dem Jahr 2023 die Krankenkassen-Beiträge steigen.

Da ist es doch beruhigend zu wissen, dass allein im Jahr 2021 nur für die Impfkampagne 300 Millionen Euro ausgegeben wurden; und für eine weitere, die seit Herbst dieses Jahres bis zum heutigen Tage noch im Fernsehen läuft, weitere 32 Millionen Euro.

Da ist jedes weitere Wort überflüssig. (Karin Keil, 04158 Leipzig)

Lesen Sie auch: Leipziger Brustzentrum – mit Kälte gegen die Folgen der Chemotherapie

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unglaubwürdiger Revolutionär

Zum Artikel "Dünnt die Kliniklandschaft in Sachsen weiter aus?" vom 10./11. Dezember: Professor Karl Lauterbach war früher Mitglied der CDU, 2001 trat er in die SPD ein. Ist das nur "Schnee von gestern"? Gut, politische Ansichten können sich wandeln. War er in der Vergangenheit als promovierter "Gesundheitsökonom"(kein erfahrener Arzt!), an der Einführung des jetzigen "Fallpauschalensystems" nicht schon beratend beteiligt gewesen? Da fragt leider keiner nach.

Jetzt will er alles „revolutionieren“. Wie sahen solche Revolutionen aus? In Markkleeberg kam vor Jahren, die Einwohnerschaft protestierte zwar lautstark, das langjährige Ortskrankenhaus unter die Räder, die benachbarte Poliklinik gleich mit, bei 20 000 Einwohnern. Und jetzt, nachdem auch andernorts fast nichts mehr zu retten ist, staunt der „erfahrene“ Minister? Mir machen solche inkompetenten Professoren Angst. Ich greife zu einer Beruhigungstablette, die sollen bald knapp sein, Nasentropfen sind es schon. (Michael Zock, 04105 Leipzig)

Lesen Sie auch: Lauterbach-Pläne – Kritiker fürchten Klinikschließungen in Sachsen

Wieso kommt der Vorstand damit davon?

Zum Thema Porsche ist nun im Aktienindex Dax notiert: Mit Erschrecken habe ich gelesen, dass die Feier dazu in Frankfurt ausfallen musste, weil der Porsche-Vorstand wegen schlechten Wetters nicht nach Frankfurt fliegen konnte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich habe mal die ICE-Verbindungen zwischen Stuttgart und Frankfurt rausgesucht. Circa alle halbe Stunde fährt ein Zug, Dauer etwa 1,5 Stunden. Was ist das für eine irre Welt?

Wieso kommen Vorstände, die praktisch mit allem, was sie tun – sei es das Geschäftsmodell ihrer Firma oder ihr persönliches Verhalten, den Klimaschutz mit Füßen zu treten und jeden gesunden Menschenverstand ad absurdum führen –, so komplett ungeschoren in der Presse davon? (Bettina van Suntum, per E-Mail)

Bankrotterklärung an den Rechtsstaat

Zum Auftauchen aus dem Dresdner Grünen Gewölbe gestohlener Schmuckstücke: Mag die Freude über die wieder gefundenen Schmuckstücke an manchen Stellen auch groß sein, letzten Endes ist es ebenso eine Bankrotterklärung an den Rechtsstaat, die Demokratie sowie das Strafrecht im selbigen.

Deals mit Clan-Kriminellen einzugehen und sich dann noch feiern lassen, ist nicht nur schamlos, sondern auch ein Signal der Kapitulation an kriminelle Banden, welche unserem Land mehr schaden als geistesgestörte und senile Reichsbürger, gegen die man nun mit der ganzen Härte der zur Verfügung stehenden Gesetze vorgeht. Irgendwelche Deals sind da wahrscheinlich nicht vorgesehen. (Werner Lauschmann, 04279 Leipzig)

Heizungsumstellung genauestens prüfen

Zum Artikel "Preisbremse auch bei Pelletheizungen" vom 14. Dezember: Wer eine Wärmepumpe hat, wird vergessen. Denn auch hier steigen die Strompreise. Seit 2006 betreibe ich eine Erdwärmeheizung für mein kleines Häuschen und entlaste damit die Umwelt. Die Strompreise für das Betreiben der Wärmepumpe gehen steil nach oben, bald sind wir an der Preisgrenze der Strompreisbremse.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dass Betreiben einer Wärmepumpe wird somit, wenn alles sich so weiterentwickelt, nicht mehr wirtschaftlich sein. Die Betreiber von fossilen Heizungen werden jetzt entlastet. Mir stellt sich die Frage, ob ich vor 16 Jahren die richtige Entscheidung getroffen habe, zumal die Anschaffung der Heizung damals sehr teuer war.

Drei Monate hatte ich die Anlage total ausgestellt, geduscht ohne warmes Wasser (mit Wassersparduschkopf, das Brauchwasser wird wiederverwertet), die Durchschnittstemperatur beträgt zurzeit circa 18 Grad.

Das Anschließen der kleinen Fotovoltaikanlage (Baujahr 2010: 3,4 Kilowattpeak), rechnet sich auch nicht, da die Leistung der Module nachlässt und das gesamte Umrüsten mit erheblichen Kosten verbunden ist.

Ab nächstem Jahr zahle ich erheblich drauf, da packt mich die Wut auf die Politik. Gut gemeint ist eben nicht gut. Ich rate allen, die sich in Zukunft für eine Wärmepumpe oder andere umweltschonende Investitionen entscheiden, das Betriebswirtschaftliche nicht aus dem Blick zu verlieren, es verhält sich ab nächstem Jahr genauso wie mit Elektroautos. Pech gehabt. Mein Umweltbewusstsein hat schwere Deformierungen bekommen. (Thomas Hoffmann per E-Mail)

Katar ist der größte Gewinner der WM

Zur gerade zu Ende gegangenen Fußball-WM in Katar: Katar kann zu Recht stolz darauf sein, dass es die erste arabische Nation ist, die das Turnier ausgerichtet hat, und dass das Interesse der Zuschauer in aller Welt groß war. Das Emirat hat sich weltoffen präsentiert und dabei die eigenen Traditionen und seinen Glauben nicht vernachlässigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ganz im Gegenteil – die islamischen Werte haben mit dem Wettbewerb international noch an Bedeutung gewonnen. Die Kataris lieferten ein Beispiel dafür, dass Geld nicht alle verdirbt. Auch wenn die eigene Mannschaft gleich in der ersten Runde ausschied, kann man sagen, dass Katar der größte Gewinner der WM ist. (Raymond Wänke, 04288 Leipzig)

So können Sie uns erreichen:

E-Mail: Leserbriefe@lvz.de

Facebook: LVZ Leipziger Volkszeitung

Twitter: @LVZ

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Instagram: lvz.de

Von LVZ