Was wissen Sie über die Nachrichten der Woche?

Beschäftigte der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) haben an diesem Freitag erneut den Nahverkehr in der Messestadt zum Erliegen gebracht. Am Nachmittag gab es einen gemeinsamen Demozug von Fridays For Future und Verdi mit tausende Menschen in der Leipziger City gesorgt. Hier können Sie die Ereignisse des Tages im Ticker nachlesen.