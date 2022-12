﻿Reporterpreis in Berlin verliehen: LVZ-Redakteurin war nominiert

Das frühere Startup wird in diesem Jahr schon 40.000 Lkw-Ladungen per Schiene transportieren. Die dafür nötigen Zug-Waggons stellt es neuerdings selbst her und plant ein europaweites Netz. Dadurch soll auch der extreme Mangel an Fernfahrern in der Logistik-Branche verringert und der Beruf wieder attraktiver werden.