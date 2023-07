Action, Drama, Komödie und Horror – diese Filme laufen beim LVZ-Sommerkino

Leipzig. Der Start für das LVZ-Sommerkino in Leipzig steht bevor: Ab Montag, 3. Juli, gibt es an sieben Abenden eine bunte Mischung aus Action und Drama, Komödie und Horror. Mitten in der Stadt direkt vor dem LVZ-Verlagshaus im Peterssteinweg 19 können jeweils etwa 300 Gäste kostenfrei Filme unter freiem Himmel genießen.

Liegestühle stehen dann bereit, der Eintritt ist für alle frei – nach vorheriger Anmeldung. LVZ+-Leserinnen und -Leser erhalten bei Vorlage der LVZ-App zusätzlich ein kostenloses Getränk.

Sieben Filme für sieben Kino-Abende in Leipzig

Am Montag geht es ins 007-Abenteuer „Keine Zeit zu sterben“, dem Abschied von Daniel Craig als MI6-Agent, der Terroristen mit einer tödlichen Nano-Sonde jagt. An seiner Seite: die hinreißende Léa Seydoux als Geliebte Madeleine Swann. Die Stunts sind spektakulär, die Story holt Erzbösewicht Blofeld aus der Bond-Vergangenheit (Christoph Waltz).

In den Intrigen-Dschungel eines Modejournals schickt „Der Teufel trägt Prada“ am Dienstag, 4. Juli, (2006) eine hoffnungsvolle Uni-Absolventin. Meryl Streep (Chefredakteurin) und Anne Hathaway (zweite Assistentin) liefern sich ein Duell um Positionen und Protegés, Ernüchterung steht im Drehbuch.

Vor ein paar Wochen hat der Däne Nicolas Winding Refn bei Netflix seine zweite Neo-Noir-Serie „Copenhagen Cowboy“ herausgebracht, am Mittwoch, 5. Juli, ist noch einmal sein Meisterstück „Drive“ (2011) zu sehen. Die Geschichte eines Fluchtfahrers (inspiriert von Walter Hills „Driver“, 1978), die schleichend die Spannung in hypnotischer Nacht-Stimmung und langen Fahrten allmählich hochschaukelt. Das ist so stilbewusst und eigenartig, dass jede Einstellung unter die Haut geht.

„Verstehen Sie die Béliers?“ (2014) hingegen ist ein heiterer Blick auf eine französische Bauernfamilie, die taubstumm ist – außer der 16-jährigen Tochter, die Alltag und Arbeit dolmetschen muss. Der Film läuft am Donnerstag, 6. Juli. Witzig und wehmütig, aufgedreht und gefühlvoll. Das US-Remake „Coda“ (Apple TV) gewann den Oscar 2022 als bester Film.

Komisch geht es auch am Freitag, 7. Juli, in „Monsieur Claude und sein großes Fest“ (2021) zu. Der katholische Konservative begeht in Folge drei seine Rubin-Hochzeit – natürlich wieder als Zusammenprall der Kulturen und ethnischen Klischees, die er über seine vier Schwiegersöhne pflegt.

Schnelle Action fährt am Samstag, 8. Juli, „Bullet Train“ (2022) dann nach Fahrplan in engen Waggons und einem langen Zug zwischen Tokio und Kyoto. Ein Profikiller soll einen Koffer klauen und trifft auf Gangster, Killer und Psychopathen mit eigenen Geschäften.

„Die Fliege“ (1986) schließlich ist ein Mutanten-Klassiker von David Cronenberg, in dem sich ein Mann in einem Teleporter mit einer Fliege verbindet und zum Mischwesen wird. Ein Remake, das das Original von 1958 zur Eintagsfliege macht. Der Streifen läuft zum Abschluss des diesjährigen LVZ-Sommerkinos am Sonntag, 9. Juli.

Anmeldung ist erforderlich

Die Filme starten jeweils zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr. Der Eintritt für alle Vorstellungen ist frei – nach vorheriger Anmeldung. Kopfhörer gegen den Straßenlärm gibt es gegen Pfand (20 Euro, nur cash). Neu ist in diesem Jahr die Möglichkeit, den Filmen mit den eigenen Kopfhörern zu lauschen. Das funktioniert über das eigene Smartphone, für das man die MobileConnect App von Sennheiser runterlädt. Sobald man sein Gerät mit dem WLAN des LVZ-Verlagshauses verbunden hat, kann man den „Sommerkino“-Audiokanal auswählen. Getränke und kleine Snacks gibt es vom Café Satz im LVZ-Verlagshaus.

