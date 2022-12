﻿Wie Leipziger mit Herz und Seele bei der Tafel anpacken

Die LVZ-Aktion „Ein Licht im Advent“ sammelt in diesem Jahr Spendengelder für die Tafeln in Leipzig und der Region. Vier Helferinnen und Helfer erzählen aus ihrem Alltag mit den Bedürftigen in der Messestadt.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket