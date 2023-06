Machn-Festival startet in der Baumwollspinnerei mit Gründerspirit

Leipzig. Zwischen den roten Backsteingebäuden herrscht reges Treiben. „Wir sind noch mitten im Aufbau“, sagt Marco Weicholdt und zeigt auf die Fassade der Baumwollspinnerei, vor der gerade Bierbänke und Essensstände aufgebaut werden. Die Liegestühle vor der Hauptbühne stehen bereits. Ein Hauch von Festivalfeeling liegt in der Luft.

Weicholdt ist Organisator und Leiter des Machn-Festivals, das am Donnerstag und Freitag auf dem Werksgelände in Lindenau stattfindet. Hier trifft sich die Gründerszene Mitteldeutschlands, um in sommerlicher Atmosphäre Ideen auszutauschen. Menschen aus den Branchen Technik, Wirtschaft und Kunst werden erwartet.

„Wir wollen Menschen zusammenbringen, die normalerweise nicht miteinander reden, sich aber brauchen“, sagt Weicholdt. Studierende und junge Gründerinnen und Gründer könnten so mit gestandenen Unternehmerinnen und Unternehmern ins Gespräch kommen – „auf Augenhöhe“, betont Weicholdt. Er ist auch Chef des Basislagers Coworking Space, einer Tochter der Leipziger Verlags- und Druckereigesellschaft.

Arbeitsmoral bei jungen Menschen als Thema

Bei dem Festival soll es in erster Linie um Nachhaltigkeit, Innovation und Technologie gehen. Aber auch um Themen wie Personalführung und Teambuilding. Für Weicholdt ist vor allem Letzteres ein „ultra relevantes Thema“. Denn: „Die Gesellschaft wird immer älter und vor allem auf den Schultern junger Menschen liegt eine große Last, die auch Spannungen bei der Arbeitsmoral hervorbringt“, erklärt der 36-Jährige. Das führe manchmal zu einem Kulturclash mit der älteren Generation.

Das Festival habe das Ziel, diese Spannungen abzubauen und beide Seiten voneinander lernen zu lassen. Zwar stehe bei dem Event die Wissensvermittlung im Vordergrund, allerdings sei es auch „das Gegenteil einer klassischen Messe“. Das Festivalfeeling, das bereits am Donnerstagmittag aufkommt, ist beabsichtigt.

Party, Vorträge und „Technologie zum Anfassen“

Am frühen Donnerstagabend öffnen sich die Tore für Besucherinnen und Besucher. Die anschließende Party bietet Gelegenheit, in lockerer Atmosphäre ins Gespräch zu kommen. Am Freitag geht das Programm dann von 9 bis 19 Uhr weiter, unter anderem mit Vorträgen. Außerdem soll es Straßenmusik, regionale Köstlichkeiten und „Technologie zum Anfassen“ geben.

2100 Gäste werden über beide Tage verteilt auf dem Gelände der Baumwollspinnerei erwartet. Das Café und die Galerien bleiben gleichzeitig für den regulären Betrieb geöffnet. Außerdem soll die gesamte Fläche autofrei sein. „Ein Festival im halböffentlichen Raum ist für uns auf jeden Fall ein Experiment“, sagt Weicholdt. Aber das passe auch zum Charakter des Events.

