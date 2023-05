﻿Männertag in Leipzig und Krostitz: Was gibt’s hier zu feiern?

Leipzig/Krostitz. 20 Kilometer nördlich von Leipzig dürfen Männer noch Männer sein. Oder zumindest so, wie man sie sich immer vorstellt: Mit einer Hand am Zapfhahn. Gerade hat der Krostitzer Bürgermeister Oliver Kläring feierlich das erste Fass angestochen. Jetzt legt Sven-Matti Kamann selbst Hand an. Der neue Brauereichef lässt ein Freibier nach dem anderen in durchsichtige Becher laufen. Und immer eine neue Hand greift nach einem frischen Pils.

Den Männertag feiert die Brauerei seit Jahrzehnten auf der grünen Wiese vor ihrem Ziegelsteinbau. Groß, öffentlich, feucht-fröhlich und mit hunderten Gästen. Und Kamann, 33 Jahre jung und erst seit einem Monat im neuen Amt als Ober-Ur-Krostitzer, absolviert heute seinen ersten öffentlichen Auftritt. Er lächelt – dann wird er etwas nachdenklich. „Sich Zeit nehmen, Freunde treffen oder zum Feierabend ein Bier trinken, ist heute schwieriger geworden. Viele haben das Gefühl, dass sie zu wenig Zeit haben“, sagt er. „Da wollen wir heute einen Anlass schaffen.“

„70 bis 80 Prozent unserer Kundschaft sind Männer“

Sieht so Krise aus? Gegen den Trend verdreifachte Ur-Krostitzer in den letzten 15 Jahren seinen Umsatz. © Quelle: Christian Modla

Wenn man so will, stecken beide in einer Krise: Männer und Bier. Deutschlandweit ist der Bierkonsum rückläufig. Seit 2000 ist er um fast ein Viertel eingebrochen. Viele Brauereien müssen sich fragen, was sie heute noch darstellen. Das haben sie mit ihrer Hauptzielgruppe gemeinsam: Männer, die ebenfalls seit einigen Jahren vermehrt spüren, sich angesichts von Gendersprachdebatten oder Quotenregelungen neu hinterfragen zu müssen. Lassen sich an Himmelfahrt, zwischen Strohhüten und Bollerwagen, Antworten für beide finden?

Ur-Krostitzer, jedenfalls, kommt nicht um Männer drumherum. „Bier ist ein männerlastiges Getränk“, sagt Brauereichef Kamann. „70 bis 80 Prozent unserer Kundschaft sind Männer.“ Aber auch deren Geschmack verändere sich. Seit 2020 bietet Ur-Krostitzer ein alkoholfreies Bier an. Darüber hinaus verlässt sich die Marke auf ihren Geschmack – und den Faktor Nostalgie. „Unser Bier ist ein milderes Pils, auf das sich viele einigen können“, sagt Kamann. „Und die Babyboomer, die wichtige Kunden sind, kennen uns noch als Bückware aus DDR-Zeiten.“

Wertschätzung für sächsische Männer

Ur-Krostitzer Geschäftsführer Sven-Matti Kamann mit einem Frischgezapften. © Quelle: Christian Modla

Mit der Strategie hat das mittelsächsische Unternehmen Erfolg. Gegen den Trend wächst Ur-Krostitzer. Seit 2008 hat sich der Umsatz verdreifacht. Etwa seitdem wirbt die Marke auch mit ihrer „Helden“-Kampagne. Der Slogan: „Wahre Helden stehen mitten im Leben“. Kamann glaubt, dass in dem Satz die tiefe Botschaft von Ur-Krostitzer steckt. „Wir zeigen damit, dass jeder von uns täglich kleine oder große heldenhafte Taten vollbringt. Der Ehrenamtler, der freiwillige Feuerwehrmann, die Pflegerin“, sagt er. „Und dafür belohnt man sich mit unserem Bier.“

Womöglich hat alles damit zu tun: Wertschätzung für sächsische Männer. Schließlich sind diese, im Gegensatz zum Rest der Republik, schlechter ausgebildet als Frauen und haben häufiger keinen Bildungsabschluss. Die sächsische Gender-Paygap ist viel kleiner als sonst, im Landkreis Leipzig beträgt sie gerade einmal 6,7 Prozent. Vielleicht ist es mit den sächsischen Männern also so: Wenn die öffentliche Debatte sie nicht abholt, dann ja vielleicht ein Bier? Kamann möchte nicht spekulieren. „Ich glaube, die Frage hat nicht so viel mit Bier zu tun“, sagt er. Dann geht es zurück in Richtung Brauereifest. Der Chef wird noch gebraucht.

„Der unnötigste Tag im Jahr“

Thomas „Kuno“ Kumbernuss und Mitstreiterin Luna bei ihrem „Feministischen Vatertag“ vor der Parteizentrale von „Die PARTEI“ in der Demmeringstraße. © Quelle: Christian Modla

Zurück in der Stadt, Leipzig-Lindenau. Thomas Kumbernuß trinkt seit anderthalb Jahren kein Bier mehr. Auch deshalb hat der Leipziger Stadtrat (Die PARTEI) am Männertag 2023 eine alkoholfreie Zone errichten lassen: Etwa 50 Meter lang ist die Demmeringstraße abgesperrt. Nicht einfach so, sondern ganz offiziell vom Ordnungsamt. Vor dem Parteibüro stehen Sofas, Tische und Stühle.

Ein kleiner Anti-Männertag-Freisitz mitten in Leipzig. Wer kam auf diese Idee? „Wir als Die PARTEI haben ausschließlich gute Ideen. Und Männertag ist eben der unnötigste Tag im Jahr“, sagt er. „Noch schlimmer als Weihnachten.“ Warum?„Besoffene Männer laufen durch die Stadt, pöbeln und pissen an Hauswände. Das ist einfach nur peinlich.“ Man wolle zeigen, sagt er, dass man auch ohne Alkohol Spaß haben könne. Kumbernuß erzählt von seiner Arbeit mit Geflüchteten aus Syrien. „Die feiern wie verrückt, ganz ohne Alkohol.“

Kein Alkohol mehr für Männer?

„Alkohol kommt mir an Himmelfahrt wie ein Zwang vor, der zur Gefahr wird“, ergänzt eine Mitstreiterin von Kumbernuß, die sich als Luna vorstellt. An Himmelfahrt würden schließlich auch die meisten Unfälle passieren. Laut Statistischem Bundesamt ereigneten sich im Jahr 2021 an Himmelfahrt 182 Verkehrsunfälle, bei denen Alkohol im Spiel war. An einem durchschnittlichen Tag im selben Jahr waren es 89 Alkoholunfälle.

Natürlich darf man das, was Die-PARTEI-Vertreter äußern, nicht immer so wörtlich nehmen. Die Kleinpartei wurde 2004 von Redakteuren des Satiremagazins Titanic gegründet. Dennoch legt Thomas Kumbernuß Wert auf ernste Themen. Etwa bei sich selbst. Er habe, sagt er, mit Alkohol aufgehört, weil er sich in einer Abwärtsspirale befunden habe. „Ich stand neben mir und fand mich einfach nur noch peinlich.“ Seitdem gehe es ihm besser.

Zum Schluss noch eine satirische Frage für die von Satirikern gegründete Partei: Soll nun, für eine bessere Welt, ab sofort also kein Mann mehr Alkohol trinken? Kumbernuß zögert. Dann sagt er: „Puh, ist das jetzt ernst.“

