﻿Geheimkonzert in Leipzig: Heavy-Metal-Legende Manowar rockt im Felsenkeller

Leipzig. Überraschung für Heavy-Metal-Fans in Leipzig: Wer am Freitagabend zum Konzert der angeblichen Manowar-Cover-Band „The Lords Of Steel“ in den Felsenkeller pilgerte, dürfte sich womöglich mit Start des Gigs verwundert die Augen gerieben haben. Denn statt einer Covertruppe standen dort tatsächlich die Originale auf der Bühne.

Vor nicht ausverkauftem Haus luden Sänger Eric Adams, Bassist Joey DeMaio, Gitarrist Michael Angelo Batio und Drummer Dave Chedrick zur musikalischen Zeitreise ein. Der Plagwitzer „Geheim“-Gig fungierte dabei als eine Art Aufwärmübung für die anstehende „Crushing The Enemies Of Metal“-Tour des Quartetts, mit der 40 Jahre Bandgeschichte zelebriert werden – coronabedingt nun zwei Jahre verzögert.

Manowar im Felsenkeller Leipzig: 86 Euro Eintritt für eine Tribut-Band?

Wobei die Überraschung letztlich zumindest für eingefleischte Fans wohl gar nicht so überraschend geriet: Das Konzert im Plagwitzer Club wurde seit Wochen in einschlägigen sozialen Medien beworben, zudem dürfte der Eintrittspreis von knapp 86 Euro auch manche Zweifel genährt haben, ob es sich hier nur um eine Tribute-Coverband handeln könnte. Entsprechend machte die Gastspiel-Info auf kleinerer Szene-Bühne schon weit vor dem Konzerttermin in Fankreisen die Runde.

Geheimhaltung hin, Preisgestaltung her: Wichtig war, was am Ende auf der Bühne des Felsenkellers passierte. Und in diesem Bereich ließen sich die Genre-Urgesteine – stilecht im martialischen Leder-Dress ausstaffiert – nicht lumpen. Stattdessen wurde Fans ein musikalischer Ritt durch vierzig Jahre Bandgeschichte geboten, kamen Stücke vom Debüt „Battle Hymns“ ebenso zum Zuge wie Titel neueren Datums.

Weiteres Konzert am Samstagabend in Leipzig

Wer den Gig verpasst hat, hat am Samstag noch einmal die Chance: Um 21 Uhr steigt das zweite Manowar-Konzert im Felsenkeller. Ab Februar ist die Band zudem in Deutschland auf Tour – und das dann ganz offiziell.Anmerkung: Das Fotografieren im Felsenkeller war am Freitagabend für professionelle Fotografen und sämtliche Zuschauer strikt verboten.