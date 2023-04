Leipziger Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Marc Terenzi wegen sexueller Belästigung

Gegen den Musiker Marc Terenzi (44) wird wegen sexueller Belästigung ermittelt. Das bestätigt die Leipziger Staatsanwaltschaft auf Nachfrage der LVZ. „Die Staatsanwaltschaft Leipzig führt gegen die von Ihnen angefragte Person anlässlich von zwei Vorfällen, welche sich im Sommer 2018 bzw. im Sommer 2022 ereignet haben sollen, ein Ermittlungsverfahren u.a. wegen des Tatverdachts der sexuellen Belästigung“, so Staatsanwältin Jana Friedrich. Ausgangspunkt der Ermittlungen sei eine Anzeige aus dem August 2022 gewesen.

Die Ermittlungen dauerten demnach an. Noch sei nicht abschätzbar, ob es nach Abschluss der Ermittlungen einen hinreichenden Tatverdacht für eine Anklage geben werde. Es gelte die Unschuldsvermutung. Informationen der „Bild“-Zeitung, dass es sich bei dem mutmaßlichen Opfer um ein 15-jähriges Mädchen handeln soll, bestätigt die Staatsanwaltschaft nicht.

Negativschlagzeilen rund um Terenzi

Noch unklar ist auch, was genau vorgefallen ist. Nach LVZ-Informationen wurden die Anzeigen in Leipzig erstattet, weil die mutmaßlichen Vorfälle in den hiesigen Zuständigkeitsbereich fallen - sich also in Leipzig zugetragen haben sollen.

Der Sänger Marc Terenzi hatte in letzter Zeit häufiger Negativschlagzeilen gemacht. Er berichtete zuletzt selbst von Alkohol- und Drogeneskapaden, außerdem wurde er aus seiner Band geschmissen.