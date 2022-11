Mädchen bei Autounfall in Markkleeberg verletzt – Fahrer fährt einfach weiter

Leipzig. Ein achtjähriges Mädchen ist in Markkleeberg von einem Autofahrer erfasst und dabei leicht verletzt worden. Der Unbekannte fuhr nach dem Zusammenstoß ohne Anzuhalten weiter. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Den Angaben zufolge war das Mädchen am vergangenen Donnerstag gegen 16 Uhr in Begleitung eines zwölfjährigen Jungen auf einem Fußweg in der Schulstraße unterwegs. Die beiden liefen in Richtung Westen an einem Parkhaus vorbei, als daraus zeitgleich ein Auto fuhr. Der Wagen erfasste die Achtjährige, die auf die Motorhaube stürzte und sich dabei leichte Verletzungen zuzog. Der Unbekannte habe seine Fahrt daraufhin ohne Anzuhalten fortgesetzt.

Leipziger Polizei sucht nach Zeugen

Die Leipziger Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen und bittet bei der Suche nach dem Täter um die Mithilfe der Bevölkerung. Der Unbekannte soll zwischen 25 und 40 Jahre alt sein. Er hat Tätowierungen am Hals und im Gesicht sowie ein Nasenpiercing und Tunnel im Ohrläppchen. Der Mann ist vermutlich ein weißes Auto gefahren, welches wie ein Audi A6 aussehen soll.

Hinweise zu dem Unbekannten oder seinem Fahrzeug nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Leipzig in der Schongauerstraße 13 oder telefonisch tagsüber unter (0341) 25 52 850 und sonst unter (0341) 25 52 901 entgegen.

Von fku