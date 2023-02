Unfall in Markkleeberg

Bei Ausfahrt vom Grundstück: Autofahrerin verletzt Fußgänger schwer

In Markkleeberg musste ein Notarzt anrücken und einen schwer verletzten Senior behandeln.

Grundstücksausfahrten sind tückisch – vor allem an unübersichtlichen Stellen. Am Mittwoch wurde das in Markkleeberg einem Senior zum Verhängnis.