Wasserwerke reparieren Leitung: Stundenweise Druckschwankungen in Markkleeberg und Zwenkau

Leipzig. Die Leipziger Wasserwerke reparieren aktuell einen Defekt an einer der wichtigsten Trinkwasserleitungen Leipzigs: Am Fernleitungsring, der das hiesige Trinkwasser um weite Teile Leipzigs und bis in den Südraum leitet, war am Osterwochenende ein Schaden aufgetreten.

In der Nacht zum Mittwoch stundenweise außer Betrieb

Im Zuge der Reparatur muss die Leitung immer mal wieder stundenweise außer Betrieb genommen werden. Die Wasserwerke planen dies in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, um Beeinträchtigungen für die Bürgerinnen und Bürger so gering wie möglich zu halten.

Trübungen des Trinkwassers, Druckschwankungen und auch punktuelle Ausfälle sind für den Bereich Markkleeberg und Zwenkau aber ab sofort nicht gänzlich auszuschließen. Bürgerinnen und Bürger sollten sich vorsorglich mit einem Vorrat an Trinkwasser ausstatten.

Trübungen sind optisch nicht schön, aber gesundheitlich unbedenklich

Trübungen des Trinkwassers sind optisch nicht schön, aber gesundheitlich unbedenklich. Vor dem Wäschewaschen sollten Bürgerinnen und Bürger darauf achten, dass das Wasser wieder klar fließt.

Die Leipziger Wasserwerke informieren auf www.L.de/wasserwerke über den aktuellen Stand der Arbeiten an der Leitung.