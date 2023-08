﻿Markranstädt: Polnischer Meister im Handtuchwedeln begeistert Saunagäste

Lene-Voigt-Straße in Probstheida

Brandstiftung in Mehrfamilienhaus: Unbekannte legen Feuer in Fahrradkeller

Bislang unbekannte Täter haben am Samstagabend in der Lene-Voigt-Straße im Leipziger Stadtteil Probstheida einen Fahrradraum in Brand gesteckt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.