Die Marktschreier brüllen in Leipzig: „Wurst-Achim“ erklärt seinen Job im Video

Leipzig. Ein Fischmarkt, wie man ihn sonst vielleicht aus Hamburg kennt, gastiert derzeit in Leipzig, und zwar direkt vor dem Völkerschlachtdenkmal. Damit die Produkte auch an eine zahlungskräftige Kundschaft geraten, preist die Gilde der Marktschreier ihre Waren besonders an – und das in einer erheblichen Lautstärke.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was braucht ein guter Marktschreier? „Wurst-Achim“ erklärt es im Video:

Seit 30 Jahren kommen sie nun nach Leipzig. Von Donnerstag bis Sonntag können Besucherinnen und Besucher über den Fischmarkt laufen, auf dem Krammarkt einkaufen oder sich an der Gourmetmeile verköstigen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Markt, der täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet hat, bietet auch für Kinder Spielzeug und Kinderkarussell.

LVZ