﻿Feste und Umzüge zum Martinstag: Das ist in Leipzig und Umgebung geplant

Der 11. November ist nicht nur der Faschingsanfang – es wird auch der Martinstag gefeiert. Kinder ziehen mit Laternen durch die Straßen, singen Lieder und lassen es sich am Martinsfeuer schmecken. Hier eine Übersicht von Veranstaltungen zum Martinsfest in Leipzig und der Region.

Leipzig. Sankt Martin ist der Schutzpatron der Armen und ein Symbol für Nächstenliebe und gute Taten. Der Martinstag am 11. November erinnert an diese wichtigen Werte mit allerlei Brauchtum. In Leipzig und der Region sind verschiedene Veranstaltungen geplant. Wir haben einige davon aufgelistet. Die Übersicht ist nicht vollständig, wer weitere Termine kennt, kann gern eine E-Mail an feedback@lvz.de schreiben.

Leipzig und Umgebung