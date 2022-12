Ohne Maske im Zug nach Halle - das war am Dienstag wichtig

Sachsen hält an der Maskenpflicht im ÖPNV fest. Andere Länder lockern dagegen. Das führt dazu, dass in den mitteldeutschen S-Bahnen künftig unterschiedliche Regeln gelten - das Wichtigste des Tages im „Leipzig Update“-Newsletter.

wenn Sie am Donnerstag in eine S-Bahn steigen und von Leipzig nach Halle fahren, dann können Sie hinter Schkeuditz Ihre FFP2-Maske in die Tasche stecken. Sachsen-Anhalt hat sich heute ebenso wie Bayern dazu entschieden, die seit April 2020 bestehende Maskenpflicht in Bussen und Bahnen abzuschaffen. Sie gilt in Sachsen-Anhalt nur noch bis Mittwoch, in Bayern bis Freitag.

Sachsen will dagegen, wie die meisten anderen Bundesländer, vorerst bei der Maskenpflicht bleiben - mindestens bis Silvester. Erst im neuen Jahr soll über mögliche Lockerungen entscheiden werden, sagte Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD). Es gehe darum, die medizinische Versorgung in den Krankenhäusern und die Arbeitsfähigkeit der Pflegeheime zu gewährleisten. Denn durch Corona und andere Infektionskrankheiten gebe es momentan einen sehr hohen Krankenstand.

Meine Bitte an die Bevölkerung ist, das diese wenigen Wochen mitzutragen. Petra Köpping Sachsens Gesundheitsministerin

Wie die „Eigenverantwortung“ aussieht, auf die Sachsen-Anhalt und Bayern nun beim Maskentragen setzen, ist in Leipzig teilweise schon zu sehen. In den Fahrzeugen der LVB sind viele Fahrgäste trotz Pflicht ohne Maske zu sehen. Verstöße werden offenbar nur noch selten geahndet.

Der nun entstehende Flickenteppich bei den Corona-Regeln wird auch die Deutsche Bahn vor Herausforderungen stellen. Denn während in Fernzügen, zum Beispiel im Intercity von Leipzig nach Köln oder im ICE nach München, weiter durchweg Maske getragen werden muss, gelten im Regionalverkehr jeweils die Regeln des Bundeslandes.

Blicken Sie da noch durch? Es ist ein Zustand, der auch Ministerin Köpping nicht gefällt. Sie hätte sich ein bundesweit einheitliches Vorgehen gewünscht. Doch darauf konnten sich die Gesundheitsminister bei ihrer Konferenz am Montag nicht einigen. Mit einer stabilen Infektionslage und einer geringen Belastung der Kliniken begründen Sachsen-Anhalt und Bayern ihr Lockern. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ist davon „einfach nicht überzeugt“, wie er heute sagte. Er verweist auf eine zu erwartende ansteckendere Variante des Coronavirus, dazu nun auch andere RS-Viren, die vor allem für Kinder gefährlich werden können, und die Grippewelle.

Was denken Sie? Sollte Sachsen ebenfalls die Maskenpflicht abschaffen? Teilen Sie uns im Online-Voting Ihre Meinung mit.

Bild des Tages

Der Nikolaus kommt mit dem Boot: Gleich neun Rauschebärte waren heute auf dem Karl-Heine-Kanal in Leipzig unterwegs und verteilten Süßigkeiten an Kinder. © Quelle: Stella Weiß

Mehr über die Hintergründe der weihnachtlichen Regatta können Sie hier nachlesen (mit Video).

Zitat des Tages

Ich muss beim Bankett drei Minuten irgendwas sagen. Und dann gibt es eine Fernsehsendung, bei der die Preisträgerinnen und Preisträger auf einem Sofa sitzen und diskutieren. Das macht mich am meisten nervös. Svante Pääbo Medizin-Nobelpreisträger aus Leipzig vor der Preisverleihung am Samstag

Wie sich Pääbo vorbereitet und was er sich danach vorgenommen hat, können Sie hier nachlesen.

Das wird morgen für Leipzig wichtig

Michael Kretschmer im LVZ-Talk: Sachsens Ministerpräsident ist ab 18 Uhr zu Gast in der LVZ-Kuppel. Er stellt sich den Fragen von LVZ-Chefredakteurin Hannah Suppa, Chefkorrespondent Kai Kollenberg und unseren Leserinnen und Leser. Sachsens Ministerpräsident ist ab 18 Uhr zu Gast in der LVZ-Kuppel. Er stellt sich den Fragen von LVZ-Chefredakteurin Hannah Suppa, Chefkorrespondent Kai Kollenberg und unseren Leserinnen und Leser. Wir übertragen das Gespräch live per Video-Stream.

Jose-Carreras-Gala in der Media City: Bei der Spendengala ab 20.15 Uhr treten viele Stars und Promis auf, darunter Chris de Burgh, David Garrett oder Max Giesinger. Manche sitzen auch am Spendentelefon. Vorher gibt es am roten Teppich in Leipzig Bei der Spendengala ab 20.15 Uhr treten viele Stars und Promis auf, darunter Chris de Burgh, David Garrett oder Max Giesinger. Manche sitzen auch am Spendentelefon. Vorher gibt es am roten Teppich in Leipzig die Chance für Fans, ihre Stars zu treffen.

