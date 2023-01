﻿Maskenpflicht endet: LVB müssen Fahrzeugflotte aufwendig umstellen

Wer ab Montag in einen Bus oder in eine Straßenbahn der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) steigt, muss keine Maske mehr tragen. Denn der Freistaat hat die sächsischen Corona-Regeln gelockert. An den Fahrzeugen der LVB werden aber noch länger Aufkleber zu sehen sein, die auf eine Maskenpflicht hinweisen.

