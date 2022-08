﻿Maskenpflicht im ÖPNV – nur noch schwer vermittelbar

In Leipzigs öffentlichen Nahverkehr setzen immer weniger Fahrgäste eine Corona-Schutzmaske auf – obwohl eine Maskenpflicht besteht. Ein Gesetz, an das sich nur noch jemand bei Lust und Laune hält, braucht niemand, meint LVZ-Redakteur Andreas Tappert.

Leipzig. Wer die Szenen beobachtet hat, die sich am Samstag vor und nach dem RB-Spiel in Leipzigs übervollen Straßenbahnen und Bussen abspielten, kann sich nur wundern: Tausende Fans waren ohne Corona-Schutzmaske unterwegs – so als gebe es keine Maskenpflicht. Auch sonst nutzen inzwischen täglich Tausende den Leipziger Nahverkehr ohne Mund-Nase-Bedeckung – und es werden offenbar immer mehr.

Polizei und Ordnungsamt stehen dieser Entwicklung fast machtlos gegenüber. Niemand hätte vor und nach der Bundesligapartie die Busse und Bahnen, in denen maximal nur jeder fünfte Fahrgast die vorgeschriebene Maske trug, räumen können. Und zum Glück hat dies auch niemand gewollt. Die Kraft der Ordnungshüter reicht ja offenbar nicht einmal für ernstzunehmende Maskenkontrollen unter der Woche. Doch was ist ein Gesetz wert, das sich nicht durchsetzen lässt? Nicht viel.