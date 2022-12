﻿Maske: Muss alles gleich Pflicht und Zwang sein?

Wenn die Masken fallen, fällt auch eine Last von den Schultern jener, die das Tragen der Maske auf eine staatliche angeordnete Pflicht reduzieren. Den eigentlichen Effekt der Maske haben wir als Gesellschaft verkannt und nehmen uns damit selbst eine Chance, meint unser Autor.

Leipzig. Allen (hinter vorgehaltener Maske gemachten) Andeutungen nach werden die Masken im Nahverkehr auch in Leipzig und Sachsen im Januar fallen. Was bleibt von der Maske? Beziehungsweise: Was hätte bleiben können, wenn es anders gelaufen wäre? Wenn wir nach zwei Jahren nicht das Gefühl entwickelt hätten, uns wird nun endlich bald eine lästige Pflicht abgenommen?