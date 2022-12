Petra Köpping: „Es ist jetzt wirklich an der Zeit sich zu versöhnen“

Sachsen gehörte in der Flüchtlingskrise und in der Corona-Pandemie zu den Regionen, in denen besonders lautstark demonstriert wurde. Ein „heißer Herbst“ als Folge der aktuellen Preisexplosionen blieb aus. Kehrt der Freistaat damit in ruhiges Fahrwasser zurück?