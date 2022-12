Polizeieinsatz am Mittwochabend in der Graf-Zeppelin-Straße in Mockau-Nord. Um eine Massenschlägerei unter Migranten in den Griff zu bekommen, mussten auch Einheiten der Bereitschaftspolizei ausrücken.

Zwei Gruppen unterschiedlicher Nation haben am Mittwochabend in der Erstaufnahmeeinrichtung Mockau-Nord aufeinander eingeschlagen. Die Leipziger Polizei musste die Bereitschaftspolizei zu Hilfe rufen, um die Lage in den Griff zu bekommen.

